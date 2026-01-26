'धुरंधर' का ये फेम एक्टर हुआ गिरफ्तार, रेप और यौन उत्पीड़न का लगा आरोप
'धुरंधर' एक्टर नदीम खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनपर घरेलू काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई: एक्टर नदीम खान, जो आखिरी बार धुरंधर में दिखे थे, उन्हें मुंबई पुलिस ने करीब दस सालों तक एक घरेलू काम करने वाली महिला का रेप करने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने मालवानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि एक्टर ने कई बार उस पर हमला किया और शादी के झूठे वादे किए.
आईएएनएस के मुताबिक, फिल्म धुरंधर के लिए जाने जाने वाले एक्टर नदीम खान को मुंबई की मालवानी पुलिस ने एक घरेलू काम करने वाली महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया है. महिला ने खान पर कई सालों तक बार-बार उसका शोषण करने और उससे शादी करने का झूठा वादा करने का आरोप लगाया है.
#BREAKING Actor Nadeem Khan, known for the film Dhurandhar, has been arrested by Malvani police in Mumbai following allegations of sexual assault by a domestic worker. The woman accused Khan of repeatedly abusing her over several years, falsely promising to marry her. The victim… pic.twitter.com/2DhuLjsehb— IANS (@ians_india) January 25, 2026
आईएएनएस के अनुसार, पीड़िता ने शुरू में डर के कारण शोषण की रिपोर्ट नहीं की, लेकिन जब खान ने शादी से इनकार कर दिया और मानसिक उत्पीड़न बढ़ा दिया, तो उसने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस आगे की जांच कर रही है.
उसके बयान के आधार पर, मालवानी पुलिस ने खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है कि क्या पहले भी एक्टर के खिलाफ इसी तरह की कोई शिकायत दर्ज की गई थी. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, और आगे के कानूनी कदम इस बात पर निर्भर करेंगे कि पूछताछ के दौरान क्या सबूत मिलते हैं.
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
नदीम खान कौन हैं?
नदीम खान मुंबई के एक पॉपुलर एक्टर हैं. हाल ही में नदीम को आदित्य धर की निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में अखलाक के किरदार में देखा गया था, जो रहमान डकैत (अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया किरदार) के लिए खाना बनाने का काम करता था. फिल्म में छोटा रोल होने के बावजूद, उन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा. रणवीर का किरदार हमजा मजहरी उससे सच उगलवाने के लिए उसकी उंगलियां काटते हुए दिखाया गया है.