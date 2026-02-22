ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' बनाम 'टॉक्सिक': 'धुरॉक्सिक' पर फिर आया राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन, 10 प्वाइंट्स में दिखाई दोनों फिल्मों की सच्चाई

राम गोपाल वर्मा ने 2026 में होने वाले बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश पर अपने विचार शेयर किए हैं. उन्होंने 10 प्वाइंट्स भी दिए हैं.

'धुरंधर 2'/रामगोपाल वर्मा 'टॉक्सिक/ (Poster/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 22, 2026 at 3:19 PM IST

Updated : February 22, 2026 at 3:32 PM IST

मुंबई: यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' इसी साल 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली हैं. दोनों फिल्मों को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है. इन दोनों फिल्मों को लेकर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर अपने विचार शेयर किए हैं.

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर की तारीफ की है, जिसमें रणवीर सिंह हैं. उन्होंने 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म के लिए अपने लगातार सपोर्ट को हाईलाइट किया है. वहीं, राम की यह तारीफ धुरंधर: द रिवेंज और यश स्टारर गीतू मोहनदास टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के बीच एक बड़े बॉक्स ऑफिस कॉम्पिटिशन से पहले आई है.

अपने एक्स हैंडल पोस्ट में राम गोपाल ने लिखा कि उन्हें लगता है कि इस मुकाबले को नॉर्थ बनाम साउथ या बॉलीवुड बनाम सैंडलवुड के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सिनेमा के दो अलग-अलग 'कल्चर' के तौर पर देखा जाना चाहिए.

उन्होंने लिखा है, 'द धुरॉक्सिक पार्क. नहीं, मैं 19 मार्च को रिलीज होने वाली दो बड़ी फिल्मों धुरंधर 2 और टॉक्सिक की बात नहीं कर रहा हूं. मैं असल में एक ऐसे पौराणिक किरदार की बात कर रहा हूं जिसे पहले कभी नहीं देखा या अनुभव नहीं किया गया, जो भारतीय सिनेमाघरों के बड़े मैदान में धमाका कर रहा है. यह डेविड और गोलियत के बीच की लड़ाई है. '

उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'केजीएफ 2 के गोलियत जैसे कलेक्शन अचानक धुरंधर के गोलियत कलेक्शन के सामने एक छोटे डेविड जैसे लगने लगे. लेकिन अब उस गोलियत का सीक्वल धुरंधर 2, नया डेविड है जो टॉक्सिक, फ्रेश गोलियत को घूर रहा है.'

फिल्ममेकर ने आगे लिखा, 'मेरा पक्का मानना ​​है कि धुरॉक्सिक नॉर्थ बनाम साउथ, बॉलीवुड बनाम सैंडलवुड के बारे में नहीं है. यह असल में दो कल्चर के बीच एक जबरदस्त टकराव है, इलाकों का नहीं, बल्कि सिनेमा का. दोनों में मेन फर्क यह है कि धुरंधर दर्शकों की समझदारी का सम्मान करता है और टॉक्सिक उनकी बेवकूफी को मानता है. केजीएफ 2 एक लोकल फिल्म थी जिसका मकसद आम लोगों की बेवकूफी थी और धुरंधर का मकसद आम लोगों की समझदारी थी. इसीलिए यह ग्लोबल हो गई.'

धुरंधर के बारे में बात करते हुए राम गोपाल ने लिखा है, 'एक रिपोर्ट के मुताबिक 130 करोड़ की डेविड फिल्म (दोनों वर्जन मिलाकर लगभग 260 करोड़ के थे) ने लगभग 1500 करोड़ कमाए, जिससे यह साबित होता है कि तथाकथित आम लोग असल में मसाला व्यापारियों की सोच से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं.

धुरंधर और टॉक्सिक क्लैश के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'यह ध्यान रखना जरूरी है कि आदित्य धर ने कभी नहीं सोचा कि दर्शक बेवकूफ हैं, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद, लोगों ने जोरदार, जमीन हिला देने वाली आवाज में जवाब दिया: "हां, हम सच में इतने समझदार हैं… ध्यान देने के लिए धन्यवाद." तो 19 मार्च को, जब दुनिया भर के थिएटरों की लाइटें बंद होंगी, तो दो डेविड और दो गोलियत एक लड़ाई लड़ेंगे.'

प्वाइंट्स पर चर्चा करते हुए आगे लिखा है, 'यह लड़ाई इन 10 कड़वी सच्चाइयों के बीच होगी. 1 - बिना सोचे-समझे हीरो की पूजा बनाम कहानी में दर्शकों का खुद हीरो को उनके नैतिक कामों से खोजना. 2 - ग्रैविटी को चुनौती देने वाले स्टंट जो फिजिक्स का मजाक उड़ाते हैं और हर उस स्कूली बच्चे की बेइज्जती करते हैं जिसने न्यूटन पढ़ा है, वहीं, धुरंधर का एक्शन इतना रॉ और असली कि घूंसे सच में महसूस होते हैं. 3 - बैकग्राउंड स्कोर जो हर पांच मिनट में चिल्लाते हैं "ताली बजाओ और सीटी बजाओ, तुम इडियट" बनाम पूरी तरह से सन्नाटा जो शानदार परफॉर्मेंस को बोलने देता है.'

आगे लिखा है, '4 - एक आदमी को अजेय भगवान जैसा दिखाने के लिए 700 करोड़ खर्च किए गए, जबकि धुरंधर के हर किरदार को इंसान जैसा महसूस कराने के लिए 130 करोड़ खर्च किए गए. 5 - ऑडियंस को बेवकूफ समझना, जिन्हें हर सीयूई पर ताली और सीटी बजानी पड़ती है, जबकि उन्हें बड़ों जैसा समझना, जो एक मुश्किल कहानी को समझ सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और जिन्हें कान फाड़ देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. 6 - अल्ट्रा स्लो मोशन हीरो एंट्री शॉट्स और शैम्पू के ऐड से सीधे उड़ते बाल. बनाम ठंडी, कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस जो असल में देखने वाले को चुनौती देती है.'

लिखा है, '7 - इंडियन सिनेमा को हीरो पूजा की रस्म बनाना बनाम ऐसा सिनेमा जो लोगों के दिमाग में छिपी इंटेलिजेंस को बाहर निकालता है. 8 - क्रिएटिव वैक्यूम को छिपाने के लिए वीएफएक्स आतिशबाजी, आंखों को खराब करने वाले सेट और स्टार्स पर बेकार बजट खर्च करना बनाम धुरंधर का हर एक रुपया जानलेवा, डूब जाने वाले इमोशंस बनाने में खर्च किया गया जो हमेशा आपके साथ रहते हैं. 9 - एक ऐसी फिल्म जो ऑडियंस से इसका मजा लेने के लिए अपना दिमाग बंद करने की गुजारिश करती है बनाम एक ऐसी फिल्म जो आपको हर फ्रेम में सोचने, महसूस करने और सवाल करने पर मजबूर करती है. 10- पैसा खर्च हो रहा है बनाम पैसा इस्तेमाल हो रहा है.'

'धुरंधर 2' बनाम 'टॉक्सिक'
'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' यश और गीतू मोहनदास ने लिखी है और इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को वेंकट के. नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस किया है. फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी अहम भूमिका में हैं. यह 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

रणवीर सिंह स्टारर सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' को जियो स्टूडियोज़ और बी62 स्टूडियोज ने सपोर्ट किया है, और टी-सीरीज ने म्यूज़िक संभाला है. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में पूरे भारत में रिलीज होगी. रिलीज की तारीख ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के दौरान भी पड़ रही है, जिससे इस क्लैश को लेकर चर्चा और बढ़ गई है.

