ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' बनाम 'टॉक्सिक': 2026 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश पर क्या बोले राम गोपाल वर्मा, जानकर होंगे हैरान

उन्होंने आगे लिखा है, T मानता है कि ऑडियंस को स्टिमुलेशन चाहिए, D की तरह इमोशनल जुड़ाव नहीं. D कड़वी सच्चाई का सम्मान करता है. T गंभीरता के नाम पर फैंटेसी बेचता है. D बेचैन करता है. जबकि T इम्प्रेस करने की कोशिश करता है.'

राम गोपाल ने अपने पोस्ट में लिखा है, '19 मार्च को धुरॉक्सिक में अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमा और अल्ट्रा अनरियलिस्टिक सिनेमा के बीच जबरदस्त टक्कर होगी. 'D' (धुरंधर 2) एक वजह पर बना है, जिससे असर और नतीजा होता है. यह दिखाता है कि हिंसा की नैतिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बुनियाद होती है. किरदार इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वे कूल दिखेंगे. मानते है कि दर्शक समझदार हैं जबकि T (टॉक्सिक) में स्टाइल लॉजिक से पहले आता है. हिंसा एटीट्यूड दिखाने के लिए होती है, जरूरत के लिए नहीं.'

मंगलवार, 13 जनवरी को, राम गोपाल वर्मा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर धुरंधर 2 और टॉक्सिक क्लैश पर अपने विचार साझा किए. फिल्म मेकर ने ने इस क्लैश को अपने अंदाज में 'धुरॉक्सिक' नाम दिया है. इतना ही नहीं, जाने-माने डायरेक्टर ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए 'जजमेंट डे' भी कहा है.

हैदराबाद: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने 2026 की सबसे बड़े बॉक्स-ऑफिस क्लैश को लेकर बहस छेड़ दी है. उन्होंने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के बीच होने वाले मुकाबले पर स्टेटमेंट दिया है. दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने वाली हैं.

दोनों फिल्मों के हीरो के बारे में बात करते हुए राम गोपाल ने लिखा है, D का हीरो इंसान है, वह फेल हो सकता है, गलत फैसला कर सकता है, उसे चोट लग सकती है, वह बूढ़ा हो सकता है, उसकी शक्ति सीमित और हालात पर निर्भर है. जबकि T का हीरो बुलेटप्रूफ पैदा होता है. कहानी उसके "अल्ट्रा कूल फैक्टर" को बचाने के लिए हर हद पार कर देती है. दुनिया उसे पूजने के लिए बनी है. D खामोशी में बात करता है. T चिल्लाता है.'

हीरो के बाद आरजीवी ने कैमरे की बात की है. उन्होंने अपने नोट में आगे लिखा है, D का कैमरा एक विटनेस की तरह बिहेव करता है. फ्रेम ऑब्जर्वेशनल होते हैं. एडिटिंग समय, जगह और कहानी का सम्मान करती है. जबकि, T कैमरा एक मास्टर की तरह बिहेव करता है. स्लो मोशन सच्चाई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है. एडिटिंग ऐसी इंटेंसिटी बनाती है जो असल में होती ही नहीं.'

इन सब के बाद राम गोपाल ने अपने पोस्ट में उन सभी सवालों को भी मेंशन किया है, जिसका जवाब 19 मार्च को मिलेगा. उन्होंने लिखा है, '19 मार्च को धुरोक्सिक कई सवालों के जवाब देगा. क्या आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दर्शक अभी भी उसी डार्क हीरो को सपोर्ट करेंगे जो स्लो मोशन में चल रहा है? क्या स्मोकिंग को स्लो मोशन में दिखाना अभी भी कैरेक्टर की गहराई के बराबर होगा? क्या सिर्फ तमाशे के लिए हिंसा अभी भी ठीक होगी? 19 मार्च को धुरॉक्सिक को साथ-साथ देखना ऐसा होगा जैसे एक तरफ वॉर जोन में होना और दूसरी तरफ फैशन शूट के बगल में खड़ा होना.'

राम ने 2 तरह के सिनेमा के बारे में बात करते हुए लिखा है, 'एक सिनेमा है जो शरीर को काटता है. जबकि दूसरा सिनेमा है जो कैमरे के लिए पोज देता है. धुरॉक्सिक सिर्फ एक क्लैश नहीं होगा, बल्कि यह सच्चाई और स्टाइल के बीच की टक्कर होगी. और शायद कुछ इससे भी बड़ा.'

राम गोपाल ने साउथ में हीरो की पूजा परंपरा के खातमे की बात करते हुए लिखते हैं, धुरॉक्सिक साउथ के पैन इंडिया दिग्गजों द्वारा शुरू की गई हीरो पूजा के अंत की शुरुआत हो सकती है. धुरॉक्सिक सिनेमा में एक निर्णायक पल हो सकता है जहां दर्शक भक्त बनना बंद कर दें, और बुलेटप्रूफ मर्दानगी का मजाक उड़ाएं, यह साबित करते हुए कि उन्हें अब भगवान नहीं, बल्कि सिर्फ ऐसे इंसान चाहिए जिनसे वे खुद को जोड़ सकें. या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है. यह सिर्फ भगवान और दर्शक ही जानेंगे. आइए 19 मार्च को धुरॉक्सिक जजमेंट डे पर पता लगाते हैं.'

इसी बीच, टॉक्सिक विवादों में घिर गई है, क्योंकि कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने टीजर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीएफसी को पत्र लिखा है. वहीं, धुरंधर की रिलीज को एक महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अब तक फिल्म ने 808 करोड़ रुपये कमाए हैं.