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बॉक्स ऑफिस पर आते ही 'डकैत' ने की 'धुरंधर 2' की बराबरी? ओपनिंग डे पर मृणाल-अदिवी की फिल्म ने कर डाली इतनी कमाई

मृणाल ठाकुर-अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है. आइए जानें फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Vs Dacoit
धुरंधर 2 बनाम डकैत (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मृणाल ठाकुर-अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. सुबह के शो से ही अच्छी वर्ड ऑफ माउथ कमाई के बावजूद, फिल्म का ओपनिंग-डे बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिले-जुले रिव्यू मिले है.

'धुरंधर 2' बनाम 'डकैत'
मृणाल ठाकुर-अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' ऐसे समय पर सिनेमाघरों में आई है, जब रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. रणवीर की यह फिल्म अपने चौथे हफ्ते में है और टिकट काउंटर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. ऐसे में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना डकैत के लिए चैलेंज हो सकता है.

'डकैत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'डकैत' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3800 शो के लिए 6.50 करोड़ रुपये कमाए. खबर है कि इस कमाई का सिर्फ 12 परसेंट हिंदी मार्केट से है और बाकी कमाई फिल्म के तेलुगु वर्शन से हुई है. हिंदी में इसने 90 लाख रुपये कमाए है, जबकि तेलुगु वर्शन में इसने 5.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

'डकैत' ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ओवरसीज पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओवरसीज पर 6 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस तरह डकैत ने पहले दिन दुनियाभर में 13.57 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23
'धुरंधर 2' की बात करें तो चौथे शुक्रवार को इसने एक बार फिर सिंगर डिजिट में कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, आदित्य धर की फिल्म ने 10 अप्रैल को 6.70 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसने भारत में 1263.26 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 1055.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, ओवरसीज पर 2 करोड़ रुपये और जोड़े हैं. इस तरह फिल्म ने 23 दिनों में दुनियाभर में कुल 1671.26 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

'डकैत' के बारे में
फिल्म को एक एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर बताया जा रहा है. इसे शेनिल देव ने डायरेक्ट किया है. डकैत में अदिवी शेष, मृणाल ठाकुर अहम रोल में हैं, साथ ही अनुराग कश्यप भी लीड कास्ट का हिस्सा हैं.अदिवी चार साल के गैप के बाद सिनेमाघरों में लौटे हैं. फिल्म में इमोशन, धोखा और बदले की भावना दिखाई गई हैं.

डकैत में अदिवी और मृणाल की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी भी है, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा है. डकैत एक ऐसे आदमी की कहानी है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड से धोखा मिलता है और फिर वह एक ऐसे जुर्म के लिए जेल चला जाता है जो उसने किया ही नहीं है. रिलीज के बाद, यह किरदार बदला लेने का रास्ता अपनाता है.

अदिवी और शेनिल देव ने मिलकर फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले तैयार किया, जिसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया.अदिवी, मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप के अलावा फिल्म में प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला भी इसमें नजर आएंगे.

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