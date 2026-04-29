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No CGI: रियल ब्लास्ट ने बढ़ाई 'धुरंधर: द रिवेंज' की चमक, 500 लीटर पेट्रोल से शूट हुआ क्लाइमेक्स, सामने आई शूटिंग की सच्चाई

फिल्म के एसएफएक्स सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने खुलासा किया है कि क्लाइमेक्स में दिखाया गया टैंकर ब्लास्ट पूरी तरह रियल था और इसमें किसी भी तरह का सीजीआई इस्तेमाल नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि यह फिल्म का सबसे मुश्किल और जोखिम भरा सीन था.

हैदराबाद: एक्शन स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच फिल्म के क्लाइमेक्स से जुड़ी कुछ दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.

एक इंटरव्यू में त्यागी ने कहा, 'क्लाइमेक्स का टैंकर ब्लास्ट बनाना सबसे चैलेंजिंग था. सोचिए, हमने असल में 500 लीटर पेट्रोल जलाया. इसमें बिल्कुल भी सीजीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ. हमारी सबसे बड़ी चिंता सेफ्टी को लेकर थी, क्योंकि रणवीर सीन में आग के काफी करीब चल रहे थे. हमने उन्हें बिल्कुल सटीक डायरेक्शन दिए थे कि उन्हें कहां से चलना है और किस दूरी पर रहना है. हालांकि, रणवीर खुद बिल्कुल निडर थे और उन्हें हमारी तैयारी पर पूरा भरोसा था.'

त्यागी ने यह भी बताया कि इस सीन में जहां अर्जुन रामपाल मौजूद थे, वहीं विस्फोट से पहले उन्हें हटा लिया गया था. उन्होंने कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा चिंता रणवीर की थी, लेकिन वह बिल्कुल निडर थे. उन्हें हमारी तैयारी और प्लानिंग पर पूरा भरोसा था. शॉट खत्म होने के बाद वह बस यही कहते थे – 'फाड़ दिया तूने'.'

सीन को दमदार बनाने के लिए टीम ने असली ट्रेन बेस और कंटेनरों का इस्तेमाल किया. शुरुआत में 250 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करने का प्लान था, लेकिन बेहतर विजुअल के लिए इसे बढ़ाकर 500 लीटर कर दिया गया. साथ ही हर टैंकर में करीब 25 किलो विस्फोटक भी लगाए गए थे.

फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, गौरव गेरा और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. दमदार कहानी और रियल एक्शन सीन्स के चलते धुरंधर: द रिवेंज दर्शकों को खूब पसंद आ रही है, और इसका क्लाइमेक्स अब फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बनकर उभर रहा है.