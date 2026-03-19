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'धुरंधर 2' रिव्यू: आदित्य धर के फैन हुए अल्लू अर्जुन-विजय-प्रीति जिंटा, मधुर भंडारकर ने रणवीर के लिए कही ये बड़ी बात

'धुरंधर 2' रिव्यू: आदित्य धर के फैन हुए अल्लू अर्जुन-विजय-प्रीति जिंटा, मधुर भंडारकर ने रणवीर के लिए कही ये बड़ी बात

Dhurandhar 2 allu arjun
धुरंधर 2/अल्लू अर्जुन (Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 11:59 AM IST

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Updated : March 19, 2026 at 12:06 PM IST

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हैदराबाद: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है. फिल्म को अपने प्रीमियर शो के बाद दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त तारीफ मिली है. सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सितारें भी आदित्य धर की निर्देशित फिल्म की तारीफ कर रहे हैं.

आम दर्शकों के साथ-साथ, कुछ मशहूर सेलेब्स ने भी रणवीर सिंह की इस फ़िल्म के पहले शो देखे और अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर अपने निजी रिव्यू शेयर किए. इस लिस्ट में तेलुगु सिनेमा के मशहूर सितारे अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा भी शामिल हैं. हाल ही में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुंरधर 2 के बारे में अपनी राय साझा की. इस फिल्म को देखने के बाद वो भी आदित्य धर के फैंस हो गए हैं.

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा' एक्टर आदित्य धर की फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं. उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जाकर अपने खास अंदाज में 'धुरंधर 2' का रिव्यू शेयर किया. अल्लू अर्जुन ने लिखा है, 'अभी-अभी 'धुरंधर 2' देखी. देशभक्ति, वो भी पूरे स्वैग के साथ. एक ऐसी फिल्म जो हर देशभक्त को गर्व महसूस कराएगी. कई ऐसे पल जो तालियां बजवाने पर मजबूर कर देंगे - जबरदस्त.'

फिल्म में अजय सान्याल के तौर पर आर. माधवन की परफॉर्मेंस की तारीफ और टीम को बधाई करते हुए 'पुष्पाराज' ने लिखा है, 'पूरी टीम को बधाई. एक्टर माधवन गारू और बाकी सभी एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस. टेक्निकल तौर पर भी यह फिल्म शानदार है.'

रणवीर सिंह की एक्टिंग की और आदित्य धर के निर्देशन की तारीफ करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश में मेरे भाई रणवीर जैसा शानदार और हर तरह का रोल निभाने वाला एक्टर है. आरवीएस ने तो आग लगा दी. आदित्य धर गारू ने तो कमाल ही कर दिया. बहुत खुशी है कि हमारे देश में उनके जैसे बेहतरीन फिल्ममेकर हैं. उन्होंने तो धूम मचा दी. एक इंडियन स्टोरी, लेकिन स्वैग इंटरनेशनल. जय हिंद.'

प्रीति जिंटा
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, अभी-अभी धुरंधर 2 देखी और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि "बदला हो तो धुरंध जैसा हो, वरना न हो". निर्देशन, अभिनय, संगीत, एडिटिंग, कहानी, कास्टिंग और बाकी हर डिपार्टमेंट ने जबरदस्त काम किया है. फिल्म देखने के बाद मां ने सबसे पहली बात यह कही कि वह इसे अपने दोस्तों के साथ थिएटर में दोबारा देखना चाहती हैं, और मुझे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है.

आदित्य धर, रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है, आदित्य धर, आपने मुझे अपना फैन बना लिया है और मुझे यह बहुत पसंद आया. इस अविश्वसनीय रूप से शानदार अनुभव के लिए आपका धन्यवाद. आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट और सबसे बढ़कर, आपका दिल बिल्कुल सही जगह पर है. रणवीर सिंह, आपने मेरा दिल जीत लिया. क्या जबरदस्त एक्टिंग की है. क्या रेंज है, क्या गहराई है, क्या ईमानदारी है. मुझे अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने से पहले, अभी भी सब कुछ समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए.'

अन्य कलाकारों की एक्टिंग की बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, आर. माधवन आप जानते हैं कि आपके बेदाग अभिनय के बारे में मैं पहले कैसा महसूस करती थी, और सच कहूं तो यह बात पूरी कास्ट पर लागू होती है. राकेश बेदी, क्या टाइमिंग है. संजय दत्त, क्या स्वैग है. सारा अर्जुन में कितनी स्वीट और ईमानदारी है और अंत में, अर्जुन रामपाल, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया है. अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूं, तो माफ करना; मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं. अंत में, मैं हर उस गुमनाम पुरुष और महिला को 'जय हिंद' कहना चाहती हूं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं. दोस्तों, इसे देखना बिल्कुल मत भूलना.'

मधुर भंडारकर
धुरंधर 2 पर अपना रिव्यू साझा करते हुए फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने लिखा है, 'कल रात मैंने 3 घंटे 49 मिनट की वह जबरदस्त फिल्म देखी, जिसका नाम है धुरंधर 2 है. और मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है. यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी बड़े और अहम सीक्वल को कैसे सफल बनाया जाता है. फिल्ममेकर आदित्य धर का विजन हर फ्रेम में साफ नजर आता है और वह दर्शकों में जोश भर देता है. फिल्म की रफ्तार कहीं भी धीमी नहीं पड़ती, और आपको एक पल के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता.'

रणवीर की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'पूरी कास्ट ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन रणवीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. मेरे पास उनकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं हैं. उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेदाग है. वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, बल्कि पूरी शिद्दत और जुनून के साथ उस किरदार में ढल जाते हैं. वह बिना किसी शक के नेशनल अवार्ड के हकदार हैं. स्पाई यूनिवर्स की दोनों धुरंधर फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया और यादगार कीर्तिमान स्थापित किया है, और आने वाली कई पीढ़ियां दुनिया भर में इन फिल्मों का अध्ययन करेंगी. यह सचमुच एक बेमिसाल मास्टरपीस है. इस शानदार जीत के लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई.'

विजय देवरकोंडा
एक्टर विजय देवरकोंडा ने लिखा है, 'कल से भारतीय सिनेमा और संस्कृति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. 4 शब्द: "भारत माता की जय". पूरी कास्ट और क्रू के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान. आदित्य धर एक मैड जीनियस, रणवीर का अंदाज एकदम जबरदस्त और धमाकेदार. एक्टर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा और जमील अंकल सभी ने कमाल का काम किया है. शाश्वत का बैकग्राउंड स्कोर तो एकदम फायर था.'

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अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, शनाया कपूर का रिएक्शन (Instagram)

इन सितारों के अलावा भी कई सितारों ने धुरंधर द रिवेंज की तारीफ की है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, शनाया कपूर जैसे यंग स्टार शामिल हैं.

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Last Updated : March 19, 2026 at 12:06 PM IST

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