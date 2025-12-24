ETV Bharat / entertainment

2025 के बाद 2026 की सभी भारतीय फिल्मों को तबाह कर देगी 'धुरंधर 2'? मेकर्स ने की है फुल प्लानिंग

'धुरंधर' ( Poster )

हैदराबाद: 'धुरंधर' रिलीज के दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज (24 दिसंबर) 20 दिन हो गए हैं और इन 20 दिनों में आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ने रिकॉर्ड़ तोड़ कमाई की है. 2025 में दमदार कमाई करने के बाद यह फिल्म 2026 की सभी भारतीय फिल्मों को धूल चटाने के लिए कमर कस ली है. इसके लिए मेकर्स ने फुल प्लानिंग भी कर ली है. फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी हिंदी रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. अब यह और भी बड़े पैमाने पर वापसी के लिए तैयार है. इस फिल्म को, खासकर साउथ इंडिया से, जबरदस्त प्यार मिला, जिसके बाद मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसके सीक्वल को पैन इंडिया रिलीज के तौर पर अनाउंस किया है. 'धुरंधर' सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसे साउथ इंडिया में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. सोशल मीडिया पर चर्चा और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से फिल्म ने जबरदस्त कमाई की. साउथ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर मालिकों ने भी लगातार डब किए गए वर्जन की मांग की.