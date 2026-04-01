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WATCH: ''द बंगाल फाइल्स' को रिलीज होने नहीं दिया, धुरंधर को भी रोक लेते न...', प्रोपेगेंडा विवाद पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती

'धुरंधर 2' प्रोपेगेंडा विवाद पर बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का रिएक्शन आया है. आइए जानें इस मसले पर एक्टर का क्या कहना है.

Mithun Chakraborty Dhurandhar 2
मिथुन चक्रवर्ती/'धुरंधर 2' (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 6:02 PM IST

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मुंबई: रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को जहां दर्शकों और लोगों से सराहना मिल रही हैं, वहीं, कुछ लोग इस फिल्म को 'प्रोपेगैंडा' बता रहे हैं. जाने-माने एक्टर और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने आदित्य धर की निर्देशित फिल्म को 'प्रोपेगैंडा' कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

1 अप्रैल को आईएएनएस को दिए गए एक इंटरव्यू में मिथुन से धुरंधर-2 को प्रोपेगैंडा कहे जाने पर उनकी राय पूछी गई है. इस पर एक्टर ने कहा कि उनकी 2025 की फिल्म द बंगाल फाइल्स को रिलीज नहीं होने दिया गया और कहा कि अगर उनकी फिल्म के साथ ऐसा हुआ, तो धुरंधर 2 को भी रिलीज नहीं होना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा कि 'प्रोपेगैंडा' के दावे फिल्म की रिलीज के बाद ही किए जा रहे हैं.

'धुरंधर 2' प्रोपेगेंडा विवाद पर बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का रिएक्शन (IANS)

मिथुन ने कहा, 'द बंगाल फाइल्स को इधर रिलीज नहीं होने दिया, इससे बड़ी क्या बात करेंगे आप? अब धुरंधर को भी प्रोपेगैंडा कह रहे हैं आप, तो धुरंधर को भी रोक लेते हैं ना आप, धुरंधर रिलीज हुई, अब आप कह रहे हैं कि प्रोपेगैंडा है. लेकिन द बंगाल फाइल्स की एक रील तक आपने नहीं देखी. उस दिन से उसके अगेंस्ट जाकर, आपने फिल्म को बंगाल में रिलीज होने तक नहीं दी. इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है?'

उन्होंने आगे कहा कि 'द बंगाल फाइल्स' नोआखली पर बनी एक फिल्म है, जो आज की भी बात नहीं है, बल्कि ये स्वाधीनता से भी पहले की बात है. उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया. लोगों की दादागिरी की बात करते हुए मिथुन ने कहा, 'तो दादागिरी, जो बोलना है बोलिए, लेकिन धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मतलब इतने लोगों ने पिक्चर देखी होगी तब न? वो हर संप्रदाय के लोग देखें हैं, हर ने तारीफ की है, और दो-दो, तीन-तीन बार देखने के बाद ही पिक्चर का यह बिजनेस होता है.'

'धुरंधर: द रिवेंज' की बात करें तो, फिल्म ने 19 मार्च को रिलीज होने के बाद से दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. मेकर्स के मुताबिक, आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ने 1365 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस का 1023 करोड़ रुपये और ओवरसीज मार्केट का 342 करोड़ रुपये का योगदान शामिल हैं.

इसका पहला पार्ट, जो 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुआ था, भी बॉक्स-ऑफिस पर सफल रहा था, जिसने रिलीज के तीन हफ्तों के अंदर दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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