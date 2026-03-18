'धुरंधर 2' पेड प्रीव्यू: नहीं कैंसिल हुआ तमिल-तेलुगु शो, आदित्य धर ने मलयालम-कन्नड़ प्रीमियर पर भी दिया अपडेट
तेलुगु-तमिल शो कैंसिल होने की खबर फैलने के बाद आदित्य धर ने इन दोनों भाषाओ और मलयालम, कन्नड़ शो को लेकर स्टेटमेंट जारी किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 8:13 PM IST
हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' गुरुवार, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म मेकर्स ने इस एक्शन थ्रिलर की रिलीज से एक दिन पहले ही कुछ खास 'पेड प्रीव्यू शो' दिखाने का प्लान बनाया. जैसे ही 18 मार्च का दिन आया और फैंस सिनेमाघर पहुंचे, वैसे ही खबर आई कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई शो एक तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिए गए. अब, आदित्य धर ने इस बात के लिए अपने फैंस से माफी मांगी है और शो के बारे में अपडेट दिया है.
18 मार्च की शाम को आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर फिर से अपनी फिल्म धुरंधर 2 को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने शो को लेकर हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है.
स्टेटमेंट के जरिए आदित्य धर ने कहा है, 'धुरंधर हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हम जिए हैं, जिसे हमने संवारा है, और जिसे आप सभी के साथ एक ही पल में, हर भाषा में साझा करने का हमने सपना देखा है. पूरे भारत में हमारे ज्यादातर हिंदी शो शाम 5 बजे से तय समय पर चल रहे हैं.'
Om 🙏— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 18, 2026
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निर्देशक ने तमिल-तेलुगु के प्रीमियर शो के रद्द होने की खबर कहा है, 'हमारे सभी तमिल और तेलुगु शो रात 9 बजे से शुरू होंगे.' वहीं, मलयालम और कन्नड़ शो पर आदित्य ने कहा है, 'कुछ अप्रत्याशित तकनीकी दिक्कतों के कारण, हमारे मलयालम और कन्नड़ शो कल सुबह से शुरू होंगे.'
इस समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने दर्शकों से कहा है, 'अगर जिस डब्ड वर्शन के टिकट आपके पास हैं, वह इस समय आपके सिनेमाघर में नहीं चल रहा है, तो आपके पास रिफंड लेने या उसके बजाय सबटाइटल के साथ हिंदी वर्शन देखने का विकल्प होगा.'
इस असुविधा के लिए आदित्य धर ने सभी दर्शकों से क्षमा भी मांगा है. उन्होंने अपने स्टेटमेंट के आखिरी लाइन में लिखा है, 'इस असुविधा के लिए हम सचमुच माफी चाहते हैं. इस फिल्म के लिए आपका प्यार हमारे लिए पूरी दुनिया के बराबर है, और हम इसे आपके साथ साझा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'
इस नोट से पहले आदित्य ने एक और स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म के पहले भाग को मिले जबरदस्त प्यार और उसके बाद के सफर के लिए सभी का आभार व्यक्त किया था. उन्होंने धुरंधर 2 को एक फिल्म से कहीं अधिक बताया.
Ab Pakistan ka mustakbil, Hindustan tey karega— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 7, 2026
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उन्होंने दर्शकों से स्पॉइलर से बचने और सिनेमाघरों में फिल्म के ट्विस्ट को सीधे फील करने के महत्व पर जोर दिया. निर्देशक ने दर्शकों से क्रेडिट समाप्त होने तक अपनी सीटों से न उठने का भी अनुरोध किया, शायद उन्होंने 'धुरंधर 3' की ओर इशारा किया है.