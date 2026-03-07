ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' पेड प्रीव्यू: मुंबई में रणवीर सिंह की फिल्म का टिकट सबसे महंगा, जानें कितनी है कीमत

'धुरंधर 2' ( Poster )

हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज', जिसे धुरंधर 2 भी कहा जा रहा है, इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हैं. मेकर्स ने आज (7 मार्च) ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, जिससे धुरंधर के सीक्वल को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है. रणवीर सिंह की लीड रोल वाली यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन 18 मार्च को पूरे देश में इसके पेड प्रीव्यू होंगे. पेड प्रीव्यू के लिए एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. मुंबई के थिएटर में टिकट की कीमत आसमान छू रही है. 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने अपने ट्रेलर के आखिर में अपडेट शेयर किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि फिल्म का पेड प्रीव्यू 18 मार्च को यानी ऑफिशियल रिलीज के एक दिन पहले होगा. इसे देखने के लिए फिल्म की टिकट धड़ल्ले से बिक रही है. बुक माय शो के मुताबिक, मुंबई में धुरंधर 2 की टिकट सबसे महंगी है. इसकी कीमत 2000 रुपये है. जबकि, सबसे सस्ते टिकट की कीमत 300 रुपये है. कुछ थिएटर्स में तो पहले से ही सीटें भर चुकी हैं.