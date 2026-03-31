'आदित्य धर का टैलेंट...': 'धुरंधर 2' पर 'कल्कि' डायरेक्टर का रिव्यू, नाग अश्विन को भाया रणवीर सिंह का ये सीन
'कल्कि' डायरेक्टर नाग अश्विन ने 'धुरंधर-2' का रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का हिस्सा बनने के लिए टीम को बधाई दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' लगातार लोगों को अपना दीवाना बना रही है. इस फिल्म की तारीफ ना सिर्फ दर्शक और समीक्षक कर रहे है, बल्कि, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े मशहूर दिग्गज भी इसकी सराहना कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और नाम है—'कल्कि 2898 एडी' के डायरेक्टर नाग अश्विन का.
'कल्कि 2898 एडी' के डायरेक्टर नाग अश्विन ने मंगलवार, 31 मार्च को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आदित्य धर की धुरंधर 2 का रिव्यू शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आदित्य धर के टैलेंट की और जसकीरत सिंह रंगी और हमजा अली मजारी के रोल के लिए रणवीर सिंह की भी तारीफ की है.
नाग अश्विन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए लिखा है, 'धुरंधर-2 की शुरुआत और अंत में आदित्य धर का टैलेंट सच में साइन करता है. सारे एक्शन और धमाकों के अलावा मां का गले लगना या उस गले लगने की चाहत, जो सबसे ज्यादा असर करती है. रणवीर सिंह हमेशा अपने रोल में खो जाते हैं और हमेशा लेवल बढ़ा देते हैं.'
'कल्कि' डायरेक्टर ने फिल्म को इंडिया का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बताया है. उन्होंने इस दमदार फिल्म का हिस्सा बनने के लिए टीम को बधाई भी दी है. उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है, 'इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनने के लिए टीम को बधाई.'
'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को थिएटर में जबरदस्त फैन फेयर के साथ रिलीज हुई और बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू जैसे कई साउथ इंडियन एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की तारीफ की है.
बता दें, 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, उनमें से एक था बॉक्स ऑफिस पर 'कल्कि 2898 एडी' को पीछे छोड़ना. चाहे ओवरऑल कलेक्शन हो, पहले वीकेंड का कलेक्शन हो या सबसे तेज 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन हो, 'धुरंधर 2' ने 'कल्कि 2898 एडी' को पीछे छोड़ दिया.
'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं. इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 62.85 करोड़ रुपये और 11वें दिन 68.10 करोड़ रुपये की दमदार कमाई की. लेकिन 12वें दिन इसकी कमाई में 62.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
सैकनिल्क के मुताबिक, 12वें दिन आदित्य घर की फिल्म ने 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इस तरह भारत में 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 872.17 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि, ग्रॉस कलेक्शन 1042.23 करोड़ रुपये हो चुका है. ओवरसीज में फिल्म ने 350 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1392.23 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.