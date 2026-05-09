ETV Bharat / entertainment

अपने गांव पहुंची 'धुरंधर' के जसकीरत सिंह रंगी की बहन, इष्ट देव का लिया आशीर्वाद

हितिका के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उन्हें देखने पहुंचे. युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला.

WHO IS HITIKA BALI
अपने पैतृक गांव चेकुल पहुंचीं हितिका बाली (FACEBOOK@SusheelKashyapSheelu)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला/रामपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कुमारसैन क्षेत्र की बेटी हितिका बाली इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. फिल्म ‘धुरंधर-2’ में उन्होंने जसकीरत सिंह रंगी की बहन का किरदार निभाया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. फिल्म की सफलता के बाद जब हितिका पहली बार अपने पैतृक गांव चेकुल पहुंचीं तो पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला. गांव पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

इष्ट देव का लिया आशीर्वाद

हितिका बाली ने गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने इष्ट देवता के मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं और पारंपरिक स्वागत के साथ हितिका का अभिनंदन किया. क्षेत्रवासियों का कहना है कि हितिका ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे कुमारसैन और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है.

WHO IS HITIKA BALI
गांव पहुंचने पर हितिका का हुआ जोरदार स्वागत (FACEBOOK@SusheelKashyapSheelu)

गांव में दिखा उत्साह का माहौल

हितिका के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उन्हें देखने पहुंचे. युवाओं और महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला. लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. ग्रामीणों ने कहा कि गांव की बेटी की इस उपलब्धि से पूरे इलाके का मान बढ़ा है.

WHO IS HITIKA BALI
गांव में दिखा उत्साह का माहौल (FACEBOOK@SusheelKashyapSheelu)

युवाओं के लिए बनी प्रेरणा

स्थानीय लोगों का कहना है कि हितिका बाली आज हिमाचल के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. छोटे से गांव से निकलकर बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है. लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वह और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी.

WHO IS HITIKA BALI
हितिका को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ (FACEBOOK@SusheelKashyapSheelu)

माता-पिता ने जताया गर्व

इस मौके पर हितिका के माता-पिता भी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि बेटी की मेहनत और लगन का परिणाम आज सबके सामने है. उन्होंने सभी अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग देने की अपील की. परिवार ने क्षेत्रवासियों का प्यार और सम्मान देने के लिए आभार भी जताया. हितिका के स्वागत कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा वर्ग और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. सभी ने उनकी सफलता पर खुशी जताई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में हर साल क्यों फट रहे बादल? अब वैज्ञानिक तलाशेंगे तबाही की असली वजह

ये भी पढ़ें: PM मोदी भी करते हैं फॉलो, फिर क्यों चुनावी मैदान से पीछे हटीं देश की सबसे युवा BDC चेयरपर्सन?

TAGGED:

DHURANDHAR 2
JASKEERAT SINGH RANGI SISTER
HIMACHAL ACTRESS
CHEKUL VILLAGE KUMARSAIN SHIMLA
WHO IS HITIKA BALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.