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बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के बीच 'धुरंधर 2' फुल मूवी यूट्यूब पर OUT, आदित्य धर-प्लेटफॉर्म ने लिया एक्शन

'धुरंधर 2' ( Poster )

हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखे हुए है. रिलीज से पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने दर्शकों से फिल्म को पायरेट न करने या स्पॉइलर शेयर न करने की अपील की, और इस बात पर जोर दिया कि फिल्म को "किसी के फोन पर धुंधली इमेज में" नहीं देखा जाना चाहिए. इन सब के बावजूद यह फिल्म पायरेसी की शिकार हो गई और इस बार यह यूट्यूब अपलोड्स से जुड़ी है. कई यूट्यूब चैनल पर 3 घंटे और 49 मिनट लंबी फिल्म का पायरेटेड वर्शन अपलोड कर दिया गया. लीक के बाद, कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर आदित्य धर को टैग किया और उनसे कंटेंट की रिपोर्ट करने और यूट्यूब से इसे हटाने की रिक्वेस्ट की. एक एक्स हैंडल यूजर ने ट्वीट करते हुए फिल्म मेकर को फिल्म की पायरेसी के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'आदित्य धर यामी गौतम धुरंधर 2 यूट्यूहब पर अपलोड हो गई है. प्लीज यूट्यूब से शिकायत करें. मैं सच में चाहता हूं कि यह फिल्म कम से कम 3000 करोड़ पार करे. मुझे कहानी और सिनेमैटोग्राफी बहुत पसंद आई. आखिरी सीन देखकर रो पड़ा.'