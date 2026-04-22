ETV Bharat / entertainment

'जस्सी घर की...', IPL 2026 पर 'धुरंधर 2' का खुमार, बुमराह-सिराज का वायरल मोमेंट देख हो जाएंगे लोटपोट

'धुरंधर 2' का बुखार अब आईपीएल 2026 तक पहुंच गया है. सिराज-बुमराह का एक वीडियो है, जिसमें वे फिल्म का डायलॉग बोलते दिख रहे हैं.

Dhurandhar 2 Jasprit Bumrah Mohammed Siraj
'धुरंधर 2'/ सिराज-बुमराह (Poster/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इन दिनों आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में छाए हुए हैं. बीते सोमवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) से हुआ था. मैच के बाद बुमराह और सिराज का एक मस्ती भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में सिराज 'धुरंधर 2' का एक मशहूर डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं.

20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह को मैदान पर मजाकिया अंदाज में एक-दूसरे से बातचीत करते देखा गया. मुंबई इंडियंस ने दोनों गेंदबाजों के इस मस्ती भरे को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

एमआई के शेयर किए गए वीडियो में सिराज, बुमराह को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का एक डायलॉग बोलकर छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं. यह डायलॉग फिल्म के इंटरवल के समय अपने जबरदस्त असर की वजह से काफी वायरल हुआ था. नीचे वीडियो देखें:

सिराज कैमरे की ओर देखते हुए फिल्म का वो डायलॉग बोलते हैं, 'जस्सी घर की याद नहीं आई?' बुमराह तुरंत जवाब देते हैं, उनसे बाल कटवाने के लिए कहते हैं. वह सिराज की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, 'इसको बोलो बाल काटाए', जिसके बाद सिराज कहते हैं, 'क्यों भाई?' इसके बाद दोनों एक-दूसरे की चुटकी लेते हुए दिखाई देते हैं और जोर से हंस पड़ते हैं. वीडियो के आखिरी में दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को हंसकर गले लगा लेते हैं.

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हुई और पहले दिन से दुनियाभर में छा गई है. इस फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया है, लेकिन यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है.

फिल्म रिलीज के 5वें हफ्ते में हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, 34वें दिन ने धुरंधर 2 ने 2.10 करोड़ रुपये कमाए, जो सोमवार (33वें दिन) की कमाई 1.62 करोड़ रुपये से थोड़ी ज्यादा थी. 34 दिनों के बाद फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1339.88 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 1119.39 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1783 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DHURANDHAR 2
JASSI GHAR KI YAAD NAHI AAYI
IPL 2026
MOHAMMED SIRAJ AND JASPRIT BUMRAH
DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.