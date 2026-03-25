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कनाडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' का कमाल, 20 साल बाद किसी फिल्म का दिखा इंटरवल, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

कनाडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' का कमाल ( POSTER )

हैदराबाद: कनाडा के एक सिनेमाघर में 15 मिनट का अंतराल? यही है धुरंधर 2 का असर. रणवीर सिंह की एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने कमाल कर दिखाया है. कनाडा की सबसे बड़ी सिनेमा सीरीज में से एक, सिनेप्लेक्स को लगभग दो दशकों के बाद कथित तौर पर एक अंतराल शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है. इस नजारे को एक दर्शक ने रिकॉर्ड किया, जिसने सिनेप्लेक्स में फिल्म की स्क्रीनिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया. उसने लिखा, 'भारत के सिनेमाघरों के उलट, सिनेप्लेक्स में आमतौर पर कोई इंटरवल नहीं होता है, लेकिन धुरंधर 2 ने इसे बदल दिया'. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म की लंबे रनटाइम के बीच में 15 मिनट का यह इंटरवल आया. पोस्ट के अनुसार, यह निर्णय लगभग चार घंटे की फिल्म के दौरान थोड़ा आराम चाहते दर्शकों के कई अनुरोधों के बाद लिया गया. उन्होंने लिखा, 'हमें विश्वास नहीं हो रहा था. कनाडा में 20 से अधिक वर्षों से रहते हुए मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. हम सब खुशी से झूम उठे'. उन्होंने इसे एक छोटी सी खुशी बताया जिसने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया. उस फैन ने यह भी बताया कि सिनेप्लेक्स 1990 के दशक में लंबी फिल्मों के लिए इंटरमिशन की सुविधा देता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था, जिससे यह क्षण और भी असामान्य हो जाता है. इंटरनेट की प्रतिक्रिया