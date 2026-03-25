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कनाडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' का कमाल, 20 साल बाद किसी फिल्म का दिखा इंटरवल, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

'धुरंधर 2 ने अपनी लंबे रनटाइम और जबरदस्त चर्चा के चलते लगभग 20 सालों में कनाडा में दर्शकों को एंटरटेन किया है.

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कनाडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' का कमाल (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: कनाडा के एक सिनेमाघर में 15 मिनट का अंतराल? यही है धुरंधर 2 का असर. रणवीर सिंह की एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने कमाल कर दिखाया है. कनाडा की सबसे बड़ी सिनेमा सीरीज में से एक, सिनेप्लेक्स को लगभग दो दशकों के बाद कथित तौर पर एक अंतराल शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है.

इस नजारे को एक दर्शक ने रिकॉर्ड किया, जिसने सिनेप्लेक्स में फिल्म की स्क्रीनिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया. उसने लिखा, 'भारत के सिनेमाघरों के उलट, सिनेप्लेक्स में आमतौर पर कोई इंटरवल नहीं होता है, लेकिन धुरंधर 2 ने इसे बदल दिया'. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म की लंबे रनटाइम के बीच में 15 मिनट का यह इंटरवल आया.

पोस्ट के अनुसार, यह निर्णय लगभग चार घंटे की फिल्म के दौरान थोड़ा आराम चाहते दर्शकों के कई अनुरोधों के बाद लिया गया. उन्होंने लिखा, 'हमें विश्वास नहीं हो रहा था. कनाडा में 20 से अधिक वर्षों से रहते हुए मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. हम सब खुशी से झूम उठे'. उन्होंने इसे एक छोटी सी खुशी बताया जिसने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया.

उस फैन ने यह भी बताया कि सिनेप्लेक्स 1990 के दशक में लंबी फिल्मों के लिए इंटरमिशन की सुविधा देता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था, जिससे यह क्षण और भी असामान्य हो जाता है.

इंटरनेट की प्रतिक्रिया

यह पोस्ट ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गई और दर्शकों ने मिली-जुली, लेकिन ज्यादातर एक्साइटमेंट दिखाई. कुछ लोगों ने कहा कि उनकी स्क्रीनिंग में कोई इंटरवल नहीं था, जबकि अन्य ने बताया कि लंबी भारतीय फिल्में, विशेष रूप से हाल ही में दक्षिण भारत में हिट हुई फिल्में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कभी-कभी इसी तरह के अंतराल को बढ़ावा देती है.

कुछ शो कथित तौर पर 235 मिनट तक चलते हैं, ऐसे में 15 मिनट का इंटरवल उन दर्शकों के लिए व्यावहारिक और साथ ही साथ पुरानी यादों को ताजा करने वाला माना गया है जो इसके आदी थे.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता

इस बीच, धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. बीती 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने के छह दिनों के भीतर ही फिल्म ने भारत में 575.67 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जिससे इसकी कुल घरेलू कमाई 687 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म ने 231.57 करोड़ रुपये का इजाफा किया है, जिससे इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन बढ़कर 919 करोड़ रुपये हो गया है.

रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त भी हैं. यह सीक्वल अपनी पिछली फिल्म की अपार सफलता पर आधारित है, जो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एकल-भाषा फिल्म बनकर उभरी थी.

अपनी लंबे रनटाइम और पॉपुलैरिटी के साथ, धुरंधर 2 न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है , बल्कि यह दुनिया भर के दर्शकों के लिए सिनेमाघरों के अनुभव को भी नया रूप दे रही है.

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