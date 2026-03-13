ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने बर्थडे विश पर जताया फैंस का आभार, 'पीक डिटेलिंग' मीम्स पर किया रिएक्ट

आदित्य धर के बर्थडे पर फैंस को तोहफा दिया है और सीक्वल की रिलीज से पहले 'धुरंधर' फिर से थिएटर्स में रिलीज होगी.

Dhurandhar 2 Director Aditya Dhar
आदित्य धर (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 13, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं. निर्देशक आदित्य धर ने बीते कल 12 मार्च को अपना जन्मदिन मनाया और उनकी पत्नी यामी गौतम, फिल्म स्टार सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह समेत सभी ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अब फिल्म निर्माता ने सभी के प्यार के लिए आभार व्यक्त करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जन्मदिन 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को अंतिम रूप देने में बिताया. उन्होंने 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए 'पीक डिटेलिंग' मीम्स पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट साझा करते हुए आभार व्यक्त किया और बीते साल पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने लिखा, 'जैसे ही मैं अपना जन्मदिन 'धुरंधर द रिवेंज' को अंतिम रूप दे रहा हूं, मैं एक पल रुककर बीते हुए शानदार साल पर नजर डाल रहा हूं. आज यहां बैठे हुए, मैं इस सफर के लिए, हमेशा मेरे साथ चलने वाली टीम के लिए और इतने सालों में मेरे काम पर दिखाए गए आप सभी के भरोसे के लिए असीम कृतज्ञता महसूस कर रहा हूं'.

आदित्य धर 'पीक डिटेलिंग' मीम्स पर

उन्होंने आगे कहा, 'आप सभी के मैसेज, ट्वीट, स्टोरी और 'आदित्य धर की बारीकी से की गई एक्टिंग' वाले मीम्स पढ़कर मेरा दिल भर आया है. काश मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब दे पाता, लेकिन कृपया जान लें कि मैं आपके प्यार और प्रोत्साहन की कितनी कद्र करता हूं. मैं सचमुच खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. मैं इनमें से किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता. एक ऐसे उद्योग में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है और हर फिल्म एक जोखिम भरी छलांग होती है, दर्शकों का भरोसा ही सब कुछ है.

अंत में उन्होंने कहा, 'अगर इस साल ने मुझे कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि अपने सपनों पर कभी विश्वास मत खोना, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों. ईमानदारी से काम करो. अपने काम में अपना सब कुछ झोंक दो. ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देगा. विश्वास रखो कि हर छोटा कदम और हर संघर्ष हमें धीरे-धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां हमें होना चाहिए. अब काम पर वापस. फिल्मों में मिलते हैं'.

रणवीर सिंह की प्रतिक्रिया

धुरंधर 2 के स्टार रणवीर सिंह ने धर के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'कितना प्यारा संदेश, एक सचमुच मंगलमय साल, आपको ऐसे और भी कई साल मुबारक हों, सर, ढेर सारी शुभकामनाएं, वहीं गौरव गेरा, सिद्धांत चतुर्वेदी और मुकेश छाबड़ा ने लाल दिल वाले इमोजी भेजे हैं.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर पहली बार दिसंबर में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. सीक्वल में भारतीय जासूस हमजा, उर्फ ​​जसकिरत सिंह रंगी की कहानी आगे बढ़ती है, जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है.

सिंह के अलावा, फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, दानिश पंडोर, राकेश बेदी और सारा अर्जुन सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. धुरंधर 2 आगामी 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

