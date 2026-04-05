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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17: तीसरे शनिवार को रणवीर सिंह की फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 'पुष्पा 2' समेत इन फिल्मों को चटाई धूल

'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग दी है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि खास मार्केट में इसकी टिकट बिक्री जबरदस्त रही है, जिससे यह 2026 की सबसे खास कमर्शियल रिलीज में से एक बन गई है. कुछ ही दिनों में, आदित्य धर की यह फिल्म इंडिया और दुनिया भर में 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई है.

हैदराबाद: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई. रिलीज के तुरंत बाद, धुरंधर 2 ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बेंचमार्क सेट किए. फिल्म को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं. 17 दिनों के बाद भी धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. तीसरे शनिवार को ऐसे नंबर आए है, जिससे यह पक्का हो गया कि फिल्म में अभी भी टिकट काउंटर पर बताने के लिए एक कहानी है.

सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य धर की निर्दशित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखी है, और 17वें दिन भारत में 14,172 शो से 25.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही, फिल्म का दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घरेलू और विदेशी बाजारों में 1,564.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

भारत में, 'धुरंधर 2' ने अब तक कुल 1179.30 करोड़ रुपये की ग्रॉस और 985.02 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ओवरसीज मार्केट में 17वें दिन फिल्म ने 10.00 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन अब तक 385.00 करोड़ रुपये हो गया है.

17वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्में

17वें दिन, धुरंधर 2 ने हिंदी में 24.25 करोड़ की नेट कमाई की. यह किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए 17वें दिन का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था. दूसरा स्थान भी 24.25 करोड़ के साथ छावा को जाता है, जो ठीक उसी दिन धुरंधर 2 के बराबर कमाई की थी. सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, पहली फिल्म धुरंधर, अपने 17वें दिन 38.50 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई के साथ टॉप पर है. वहीं, सीक्वल उस नंबर के आस-पास भी नहीं पहुंच पाई.

अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' 20 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर है, उसके बाद महावतार नरसिम्हा 18 करोड़ के साथ छठे और 'बाहुबली 2' 17.75 करोड़ के साथ 7वें पायदान पर है. लिस्ट में अगली फिल्में स्त्री 2 (16.50 करोड़), गदर 2 (16.10 करोड़) और दंगल (₹13.68 करोड़) हैं.

इन पर 'धुरंधर 2' की नजर

बता दें, 'धुरंधर 2' को अभी 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (1,030.42 करोड़ रुपये) और 'पुष्पा 2: द राइज' (1,234.10 करोड़ रुपये) को हराना बाकी है. इसने पहले ही एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (782.20 करोड़ रुपये), 'कल्कि 2898 एडी' (646 करोड़ रुपये), 'केजीएफ: चैप्टर 2' (859.70 करोड़) और जवान, पठान, एनिमल और छावा जैसी कई दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम इंडिया कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.