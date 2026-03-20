साउथ सुपरस्टार्स में छाई 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह के फैन हुए जूनियर NTR, महेश बाबू बोले- स्टैंडिंग ओवेशन के लायक है फिल्म
भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेज' की तारीफ की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 2:32 PM IST
हैदराबाद: जब से 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में आई है, तब से इस फिल्म को न केवल फैंस और समीक्षकों से, बल्कि इंडस्ट्री के कई मशहूर सितारों से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाए मिल रही हैं, फिर चाहे वह साउथ इंडियन सिनेमा हो या फिर बॉलीवुड. तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, महेश बाबू जूनियर ने भी इस स्पाई थ्रिलर की जमकर तारीफ की है. इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने धुरंधर-2 की टीम की वाहवाही की है.
जूनियर एनटीआर
जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर धुरंधर-2 का रिव्यू शेयर किया है. फिल्म और किरदारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा है, 'धुरंधर: द रिवेंज' की टीम को एक बड़ा सलाम, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए एक जबरदस्त फिल्म पेश की है. रणवीर सर सिर्फ शानदार ही नहीं हैं. उन्होंने स्क्रीन पर अभिनय का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है. इस तरह की फिल्म बनाने के लिए पक्का इरादा और निडर सोच चाहिए होती है, और आदित्य धर सर हर फ्रेम में वही ताकत लेकर आते हैं. अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करके, हर सीन को बेहतरीन बनाने के उनके काम के लिए उन्हें खड़े होकर तालियां मिलनी चाहिए.
उन्होंने आगे लिखा है, 'यह एक ऐसी फिल्म है जो आपकी भावनाओं को जगाती है और फिल्म खत्म होने के काफी देर तक आपके साथ रहती है. आर. माधवन सर हमेशा की तरह सहज लगे, और उन्हें हर उस फ्रेम में छाए हुए देखना एक जबरदस्त अनुभव था, जिसमें वे नजर आए. संजय सर और अर्जुन रामपाल सर ने पूरी फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस दी है. शाश्वत सचदेव का संगीत एक अलग ही लेवल का है. यह हर सीन को और भी शानदार बनाता है और फिल्म के रोमांच को बढ़ा देता है. पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. यह फिल्म बहुत आगे तक जाएगी.'
आरआरआर स्टार ने सिर्फ सीक्वल के टीम की नहीं बल्कि पार्ट-1 में अक्षय खन्ना की भूमिका को भी याद किया. उन्होंने उनके किरदार को याद करते हुए लिखा है, 'और हां, अक्षय खन्ना सर को कैसे भूल सकते हैं, वो इंसान जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस फ्रैंचाइजी की मजबूत नींव रखी. पार्ट-1 में उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज, उनकी गहराई और स्क्रीन पर उनकी जबरदस्त मौजूदगी- सब कुछ अविश्वसनीय है. क्या कमाल के एक्टर हैं.'
महेश बाबू
वहीं, महेश बाबू ने भी एक्स हैंडल का सहारा लेते हुए फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने अपने रिव्यू में लिखा है, ''धुरंधर: द रिवेंज' एक ऐसा धमाका है जिसे परफेक्ट अंजाम दिया गया है. रणवीर का अब तक का सबसे बेहतरीन रूप सामने आया है, और वो भी क्या जबरदस्त अंदाज में. जिस तरह से आदित्य धर ने इस 'स्टैंडिंग ओवेशन' के लायक अनुभव की कल्पना की है और उसे पेश किया है, वह वाकई काबिले-तारीफ है. मैडी की परफॉर्मेंस और शाश्वत सचदेव के संगीत का खास जिक्र करना तो बनता है. यह एक ऐसी फिल्म है जिसे सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि महसूस करना और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई.'
आदित्य धर की फिल्म देखने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म की तारीफ करने से खुद दो रोक नहीं पाए. गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरंधर-2 का रिव्यू शेयर किया. उन्होंने फिल्म की कहानी और बारीकियों के बारे में बात करते हुए लिखा है, ''धुरंधर: द रिवेंज' अपने बेबाक देशभक्ति और पैनी भू-राजनीतिक बारीकियों के साथ जबरदस्त असर डालती है. स्टाइलिश एक्शन और एक ऐसे बैकग्राउंड स्कोर के साथ जो आपको पूरी तरह से बांधे रखता है.'
फिल्म के कलाकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'रणवीर सिंह हमेशा की तरह एक जबरदस्त शक्ति बनकर उभरे हैं. अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा, अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस के साथ, यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि आपके जहन में भी बस जाती है. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब फिल्म का हर डिमार्टमेंट इतने ऊंचे दर्जे का काम करे. इसकी राइटिंग आपको सचमुच जकड़ लेती है, निर्देशन स्पष्ट और सधा हुआ है, और हर कलाकार के अभिनय में एक सच्ची लगन और विश्वास झलकता है. ऐसा तभी होता है जब कोई टीम पूरी स्पष्टता और नेक इरादे के साथ मिलकर काम करती है.'
आदित्य धर के निर्देशन की तारीफ करते हुए सिद्धार्थ ने आगे लिखा है, 'आदित्य धर, आपकी कहानी कहने का अंदाज और आपका विजन सचमुच सबसे अलग है- शुरू से लेकर आखिर तक दमदार और मकसद से भरा हुआ.'
इससे पहले अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा प्रीति जिंटा, मधुर भंडारकर, राम गोपाल वर्मा, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे जैसे कलाकारों ने भी आदित्य धर और उनकी टीम की वाहवाही कर चुके हैं.