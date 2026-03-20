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साउथ सुपरस्टार्स में छाई 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह के फैन हुए जूनियर NTR, महेश बाबू बोले- स्टैंडिंग ओवेशन के लायक है फिल्म

जूनियर एनटीआर/धुरंधर 2/महेश बाबू ( ANI/Poster )

हैदराबाद: जब से 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में आई है, तब से इस फिल्म को न केवल फैंस और समीक्षकों से, बल्कि इंडस्ट्री के कई मशहूर सितारों से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाए मिल रही हैं, फिर चाहे वह साउथ इंडियन सिनेमा हो या फिर बॉलीवुड. तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, महेश बाबू जूनियर ने भी इस स्पाई थ्रिलर की जमकर तारीफ की है. इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने धुरंधर-2 की टीम की वाहवाही की है. जूनियर एनटीआर, सिद्धार्थ मल्होत्रा का पोस्ट (Instagram) जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर धुरंधर-2 का रिव्यू शेयर किया है. फिल्म और किरदारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा है, 'धुरंधर: द रिवेंज' की टीम को एक बड़ा सलाम, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए एक जबरदस्त फिल्म पेश की है. रणवीर सर सिर्फ शानदार ही नहीं हैं. उन्होंने स्क्रीन पर अभिनय का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है. इस तरह की फिल्म बनाने के लिए पक्का इरादा और निडर सोच चाहिए होती है, और आदित्य धर सर हर फ्रेम में वही ताकत लेकर आते हैं. अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करके, हर सीन को बेहतरीन बनाने के उनके काम के लिए उन्हें खड़े होकर तालियां मिलनी चाहिए. उन्होंने आगे लिखा है, 'यह एक ऐसी फिल्म है जो आपकी भावनाओं को जगाती है और फिल्म खत्म होने के काफी देर तक आपके साथ रहती है. आर. माधवन सर हमेशा की तरह सहज लगे, और उन्हें हर उस फ्रेम में छाए हुए देखना एक जबरदस्त अनुभव था, जिसमें वे नजर आए. संजय सर और अर्जुन रामपाल सर ने पूरी फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस दी है. शाश्वत सचदेव का संगीत एक अलग ही लेवल का है. यह हर सीन को और भी शानदार बनाता है और फिल्म के रोमांच को बढ़ा देता है. पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. यह फिल्म बहुत आगे तक जाएगी.' आरआरआर स्टार ने सिर्फ सीक्वल के टीम की नहीं बल्कि पार्ट-1 में अक्षय खन्ना की भूमिका को भी याद किया. उन्होंने उनके किरदार को याद करते हुए लिखा है, 'और हां, अक्षय खन्ना सर को कैसे भूल सकते हैं, वो इंसान जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस फ्रैंचाइजी की मजबूत नींव रखी. पार्ट-1 में उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज, उनकी गहराई और स्क्रीन पर उनकी जबरदस्त मौजूदगी- सब कुछ अविश्वसनीय है. क्या कमाल के एक्टर हैं.'