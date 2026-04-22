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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास, शाहरुख खान की 'पठान' को पछाड़कर UK में बनी नंबर 1 फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास ( POSTER )

हैदराबाद: 'धुरंधर 2' के साथ रणवीर सिंह अब पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं, और अब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भी अपनी धाक जमा ली है. खबरों के मुताबिक, इस फिल्म ने वहां कुल £4.388 मिलियन की कमाई कर ली है, जो शाहरुख खान की 'पठान' (£4.380 मिलियन) से भी ज्यादा है. अभी फिल्म सिनेमाघरों में चल ही रही है और यह वहां की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इसका पूरा श्रेय रणवीर सिंह के 'हमज़ा' और 'जसकीरत' वाले किरदारों को जाता है, जिनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ​यह बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले 20 सालों से यूके का मार्केट खान सुपरस्टार्स का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब रणवीर सिंह ने वहां कब्जा कर लिया है और वह बॉक्स ऑफिस के नए बादशाह बन गए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. पहले वह हिंदी फिल्मों में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत करने वाले एक्टर बने, फिर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' को पीछे छोड़ा और अब दो दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. उनकी यह परफॉरमेंस अब तक की सबसे बेहतरीन मानी जा रही है, जिसने दर्शकों को दीवाना बना दिया है.