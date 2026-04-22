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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास, शाहरुख खान की 'पठान' को पछाड़कर UK में बनी नंबर 1 फिल्म

यह बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले 20 सालों से यूके का मार्केट खान सुपरस्टार्स का गढ़ माना जाता था.

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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'धुरंधर 2' के साथ रणवीर सिंह अब पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं, और अब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भी अपनी धाक जमा ली है. खबरों के मुताबिक, इस फिल्म ने वहां कुल £4.388 मिलियन की कमाई कर ली है, जो शाहरुख खान की 'पठान' (£4.380 मिलियन) से भी ज्यादा है. अभी फिल्म सिनेमाघरों में चल ही रही है और यह वहां की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इसका पूरा श्रेय रणवीर सिंह के 'हमज़ा' और 'जसकीरत' वाले किरदारों को जाता है, जिनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

​यह बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले 20 सालों से यूके का मार्केट खान सुपरस्टार्स का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब रणवीर सिंह ने वहां कब्जा कर लिया है और वह बॉक्स ऑफिस के नए बादशाह बन गए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. पहले वह हिंदी फिल्मों में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत करने वाले एक्टर बने, फिर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' को पीछे छोड़ा और अब दो दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. उनकी यह परफॉरमेंस अब तक की सबसे बेहतरीन मानी जा रही है, जिसने दर्शकों को दीवाना बना दिया है.

इस जीत को जो चीज सबसे बड़ी बनाती है, वह है हर इलाके में रणवीर का बढ़ता दबदबा. नॉर्थ अमेरिका में राज करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि खाड़ी देशों में बैन के बावजूद जर्मनी जैसे मार्केट्स में अपनी पकड़ बनाना, यह दिखाता है कि बॉक्स ऑफिस के हर कोने पर उनका शासन है. भारत में तो वह ₹1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक बन चुके हैं, एक ऐसा पैमाना जिसने न केवल उन्हें अपने साथियों से बहुत आगे खड़ा कर दिया है, बल्कि हिंदी फिल्मों की कामयाबी की सीमाओं को भी फिर से लिख दिया है.

​यह दौर उनकी एक जबरदस्त वापसी की कहानी भी बयान करता है. थोड़े समय के ठहराव के बाद, रणवीर की ये वापसी छोटी-मोटी सफलता नहीं, बल्कि हर मार्केट पर उनका पूर्ण वर्चस्व है. उनके काम में निरंतरता, लोगों तक उनकी पहुंच और उनके नतीजों को देखकर यह साफ है कि आज उनके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं है.

​इस पूरे मंजर को देखकर कहा जा सकता है कि रणवीर सिंह सिर्फ अपनी पीढ़ी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उस मुकाम पर काम कर रहे हैं जहां आज के दौर के भारतीय सिनेमा में कोई और नहीं पहुंच पाया है.

​हफ्तों पहले आई रिपोर्ट्स ने भी इशारा कर दिया था कि 'धुरंधर 2' ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शानदार कमाई कर एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम में, जहां इस फिल्म ने पिछली छह ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है.

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