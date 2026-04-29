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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी दूर है रणवीर सिंह की फिल्म

'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में 41 दिनों के बाद वर्ल्डवाइड 1,780.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

Dhurandhar 2 box office Day 41
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 12:42 PM IST

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हैदराबाद: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' छठे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब एक बड़े वैश्विक रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. 41 दिनों के बाद, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,780.82 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह 'बाहुबली 2 ' के 1788.06 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से सिर्फ 8 करोड़ रुपये दूर है.

अपनी रिलीज के छठे मंगलवार को, इस जासूसी थ्रिलर फिल्म ने भारत में 1.35 करोड़ रुपये का नेट कमाई की. इसके साथ ही इसका 41 दिनों का घरेलू कुल कलेक्शन 1,132.99 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका कुल घरेलू कलेक्शन 1,356.07 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में 41 दिनों के बाद वर्ल्डवाइड 1,780.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म अब 'बाहुबली 2' के वैश्विक कलेक्शन को पार करने से सिर्फ 8 करोड़ रुपये पीछे है.

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन (सैकनिल्क)

  • पहले सप्ताह का कलेक्शन: 674.17 करोड़ रुपये
  • सप्ताह 2: 263.65 करोड़ रुपये
  • तीसरा सप्ताह: 110.60 करोड़ रुपये
  • सप्ताह 4: 54.70 करोड़ रुपये
  • सप्ताह 5: 19.52 करोड़
  • शुक्रवार: 1.55 करोड़ रुपये
  • शनिवार: 3 करोड़ रुपये
  • रविवार: 3.40 करोड़ रुपये
  • सोमवार: 1.05 करोड़ रुपये
  • मंगलवार: 1.35 करोड़ रुपये
  • टोटल: 1,132.99 करोड़ रुपये

भारत में फिल्म की कुल कमाई अब 1,132.99 करोड़ रुपये हो गई है. विदेशों में, रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अपने छठे मंगलवार को 0.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका 41 दिनों का ओवरसीज कुल कलेक्शन 424.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर: द रिवेंज' ओवरसीज मार्केट में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड के लिए नए मानदंड स्थापित किए हैं और सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन लगभग पूरा हो चुका है.

आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित इस फिल्म में राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, दानिश पंडोर, गौरव गेरा और सारा अर्जुन सहित कई अन्य कलाकार भी हैं. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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