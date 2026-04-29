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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी दूर है रणवीर सिंह की फिल्म

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' छठे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब एक बड़े वैश्विक रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. 41 दिनों के बाद, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,780.82 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह 'बाहुबली 2 ' के 1788.06 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से सिर्फ 8 करोड़ रुपये दूर है. अपनी रिलीज के छठे मंगलवार को, इस जासूसी थ्रिलर फिल्म ने भारत में 1.35 करोड़ रुपये का नेट कमाई की. इसके साथ ही इसका 41 दिनों का घरेलू कुल कलेक्शन 1,132.99 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका कुल घरेलू कलेक्शन 1,356.07 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में 41 दिनों के बाद वर्ल्डवाइड 1,780.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म अब 'बाहुबली 2' के वैश्विक कलेक्शन को पार करने से सिर्फ 8 करोड़ रुपये पीछे है.