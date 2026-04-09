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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस डे 22: 21 दिनों की शानदार कमाई के बाद धड़ाम हुई रणवीर की फिल्म? जानें चौथे गुरुवार का कलेक्शन

'धुरंधर-2' चौथे हफ्ते में एंटर कर चुकी हैं और अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है. आइए जानें 'धुरंधर-2' ने 22वें दिन कितनी कमाई की.

Dhurandhar 2
'धुरंधर 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रणवीर सिंह और आदित्य धर की दूसरी कोलेबोरेशन ​​धुरंधर : द रिवेंज इस साल की सबसे बड़ी रिलीज बन गई है. यह मूवी इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. साथ ही, यह रणवीर सिंह और आदित्य धर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने अपने 3 हफ्ते सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यह 21 दिनों में पहली बार सिंगल-डिजिट में कमाई की है.

'धुरंधर 2' में रणवीर ने हमजा और जसकीरत सिंह रंगी का रोल किया है. उनके साथ सारा अर्जुन, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल भी है. मूवी को फैंस और फिल्मी सितारों से जबरदस्त रिव्यू मिले और यह न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी किसी बॉलीवुड मूवी की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है.

21वें दिन, फिल्म ने भारत में 7.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ओवरसीज में, फिल्म ने 3.00 करोड़ रुपये और कमाए, जिससे टोटल ओवरसीज ग्रॉस 407.00 करोड़ रुपये हो गया. इस तरह फिल्म ने दुनियाभर में 1653.67 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इससे 1700 करोड़ रुपये का ग्लोबल टारगेट पक्का नजर आ रहा है.

'धुरंधर 2' बीते 3 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म की. लेकिन चौथा हफ्ता आते ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' देखने वाले दर्शकों की संख्या में आज, 9 अप्रैल को फिर से गिरावट आई है. चल रहे ट्रेंड को देखते हुए, उम्मीद है कि धुरंधर 2 आज, 22वें दिन अपना सबसे कम सिंगल डे कलेक्शन रिकॉर्ड करेगी और 5 से 6 करोड़ रुपये ही कमा पाएगी.

सैकनिल्क के अनुसार, 22वें दिन शाम 8 बजे तक 'धुरंधर 2' ने 5.12 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद भारत की इसकी कुल कमाई 1,252.71 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें अब तक भारत की नेट कमाई 1,046.39 करोड़ रुपये है. 22वें दिन के आखिरी कलेक्शन अभी बताए जाने बाकी हैं. शाम और रात के शो के डेटा से उम्मीद है कि आखिरी नंबर आने के बाद रोजाना की कमाई बढ़ जाएगी.

फिल्म अभी भी थिएटर में अच्छी चल रही है, इसलिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह स्ट्रीमिंग के लिए कब अवेलेबल होगी. हालांकि मेकर्स ने पहले ही हिंट दे दिए हैं कि सीक्वल के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स जियो हॉटस्टार ने ले लिया है.

आम तौर पर, हिंदी फिल्में थिएटर में रिलीज होने के लगभग आठ हफ्ते बाद ओटीटी पर आती है. इस टाइमलाइन के हिसाब से 'धुरंधर: द रिवेंज' के मई के बीच में ऑनलाइन आने की उम्मीद थी. हालांकि, अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्ट्रीमिंग रिलीज को और आगे बढ़ाया जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की स्ट्रीमिंग मई के आखिरी हफ्ते या जून 2026 के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है. फिल्म का प्रीमियर आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद जियोहॉस्टार पर हो सकता है.

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