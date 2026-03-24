धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में गिरी कमाई, फिर भी जलवा कायम, 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर
रणवीर सिंह की फिल्म ने मंडे टेस्ट में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है और इंडिया में कमाई इतनी हो चुकी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 12:05 PM IST
हैदराबाद: धुरंधर: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट दे दिया है. हालांकि कमाई में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन कलेक्शन ठीक ठाक कर लिया है. धुरंधर 2 ने पांचवें दिन की कमाई से भारत में नेट कलेक्शन 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर लिया है. वहीं, फिल्म वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. यकीनन धुरंधर 2 अपने पहले ही हफ्ते 1000 करोड़ रुपये आसानी से कमाने वाली है. पांचवें दिन की कमाई से धुरंधर 2 ने कई कमाई में धुरंधर साबित हुईं फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए जानते हैं धुरंधर: द रिवेंज ने पहले मंडे और पांचवें दिन कितना कलेक्शन किया है.
धुरंधर: द रिवेंज डे 4 कलेक्शन
धुरंधर 2 की कमाई के ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे को मिलाकर धुरंधर: द रिवेंज ने 145 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 83 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 117 करोड़ रुपये, और चौथे दिन (पहले रविवार) 121 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने पांचवें दिन 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिससे फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 500 करोड़ रुपये को पार कर चुका है. धुरंधर: द रिवेंज का चार दिनों में भारत में कुल नेट कलेक्शन 466 करोड़ रुपये, ग्रॉस घरेलू कलेक्शन 550 करोड़ रुपये, ओवरसीज में 211 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड तकरीबन 761 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है.
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइज
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट)
|डे 0 (पेड प्रीव्यू) बुधवार
|43 करोड़ रुपये
|डे 1 (गुरुवार
|102.55 करोड़ रुपये
|डे 2 (शुक्रवार)
|83 करोड़ रुपये
|डे 3 (शनिवार)
|117 करोड़ रुपये
|डे 4 (रविवार)
|121 करोड़ रुपये
|कुल
|466 करोड़ रुपये
सबसे तेज 500 करोड़ वाली फिल्म
धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है, जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी. धुरंधर 2 भारत में सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में धुरंधर 2 ने बाहुबली 2 और पुष्पा 2 को बहुत पीछे छोड़ दिया है. इनके अलावा धुरंधर 2 कमाई की लिस्ट में केजीएफ 2, 2.0, गदर 2, पठान और एनिमल का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.
1000 करोड़ से इतनी दूर है फिल्म
धुरंधर: द रिवेंज इंडियन अपने पहले हफ्ते 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने जा रही है. अब धुरंधर: द रिवेंज की नजर पीके, छावा, स्त्री 2 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड पर है. कहा जा रहा है कि धुरंधर: द रिवेंज वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.
धुरंधर: द रिवेंज के बारे में
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर: द रिवेंज बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर का सीक्वल है.धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.