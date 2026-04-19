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'पुष्पा 2' को पछाड़ दुनिया की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 'धुरंधर 2', अब नजर 'बाहुबली 2' पर, देखें 31वें दिन की कमाई

'भूत बंगला' को 'धुरंधर 2' से मिली कड़ी टक्कर सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 31वें दिन शाम के शो के दौरान 'धुरंधर 2' की ऑक्यूपेंसी 35.08% रही, जिसने 'भूत बंगला' को कड़ी टक्कर दी. अक्षय कुमार की फिल्म की ऑक्यूपेंसी 38.46% थी.

रणवीर और आदित्य की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने के बाद, 'धुरंधर 2' ने हर किसी को अपनी राय देने पर मजबूर कर दिया है. बात यहीं खत्म नहीं होती. 'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2', 'केजीएफ 2', 'जवान', 'पठान', 'आरआरआर' जैसी बड़ी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है. बॉक्स ऑफिस पर एक महीने तक बिना किसी रुकावट के चलने के बाद, 'धुरंधर 2', जो अब अपने 5वें हफ्ते में है, अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मज़बूत बनाए हुए है और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को कड़ी टक्कर दे रही है.

हैदराबाद: रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ' धुरंधर : द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक महीना हो गया है. 31वें दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक और मील का पत्थर पार किया है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 'पुष्पा 2: द रूल' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और यह अब तक की दुनियाभर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31

रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 31वें 3,913 शो के लिए 4.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 31 दिनों के बाद 'धुरंधर 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1329.31 करोड़ रुपये ग्रॉस और 1110.47 करोड़ रुपये नेट हो गया है.

'धुरंधर' का यह सीक्वल पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. इसने अपने पहले भाग को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुआ था. धुरंधर ने भारत में लगभग 890 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

बॉक्स ऑफिस नए मुकाबले और 'धुरंधर 2' की मौजूदा गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी कमाई में गिरावट आ सकती है. इसके चौथे हफ्ते की कमाई, 54.70 करोड़ रुपये, इसके तीसरे हफ्ते की कमाई, 110.60 करोड़ रुपये, की लगभग आधी थी. वहीं, यह इसके दूसरे हफ्ते की कमाई 263.65 करोड़ रुपये से भी आधे से ज्यादा कम थी, जो कि फिल्म के शुरुआती हफ्ते की कमाई, 674.17 करोड़ रुपये, का लगभग एक-तिहाई थी.

दुनिया की टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 'धुरंधर 2'

'धुरंधर: द रिवेंज' ने अब तक विदेशों में 420 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है, जिससे इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1748.91 करोड़ रुपये हो गया है. आदित्य धर की इस फिल्म ने सुकुमार की तेलुगू गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' (1742 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. अब यह सिर्फ एस.एस. राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (1788 करोड़ रुपये) और नितेश तिवारी फैमिली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'दंगल' (2090 करोड़ रुपये) से पीछे है.