'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 27: अंबेडकर जयंती पर रणवीर सिंह की फिल्म ने लगाई छलांग, जानें चौथे मंगलवार की कमाई
'धुरंधर' ने दुनियाभर में 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया है. आइए जानें इसके 27वें दिन की कमाई के बारे में.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:28 PM IST
हैदराबाद: आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' दुनिया भर में सबसे सफल भारतीय फिल्मी फ्रैंचाइजी बनकर उभरी है. इसका सीक्वल रिलीज के चौथे हफ्ते में है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. 19 मार्च को रिलीज हुआ यह जबरदस्त एक्शन ड्रामा अब सिनेमाघरों में अपना पूरा एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रहा है और चौथे सोमवार को कमाई में मामूली गिरावट आने के बावजूद, बैसाखी के त्योहार की छुट्टी से मिले उछाल की बदौलत फिल्म ने जोरदार वापसी की है.
'धुरंधर 2: द रिवेंज' 26वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी रही. फिल्म ने भारत में 10,286 शो से 5.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ ही, भारत में कुल ग्रॉस कमाई 1303.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि भारत में नेट कमाई 1088.62 करोड़ रही. सैकनिल्क के मुताबिक, दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई बढ़कर 1718.62 करोड़ रुपये हो गई.
सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने 14 अप्रैल शाम 8 बजे तक 8770 शो के लिए 5.96 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 1310.40 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि अब तक भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 1094.58 करोड़ रुपये रहा है.
दो पार्ट में बनी 'धुरंधर' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. दोनों पार्ट के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ, इस सीरीज की कुल वर्ल्डवाइड कमाई अब 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है.
सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर' (2025) और 'धुरंधर: द रिवेंज' (2026) ने दुनिया भर में कुल मिलाकर 3,019.35 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' और 'पुष्पा 2: द रूल' दोनों सीरीज के कुल कलेक्शन से काफी ज्यादा है. धुरंधर फ्रैंचाइजी ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली फ्रैंचाइजी बन गई है.
इस सफर की शुरुआत 'धुरंधर' से हुई थी, जो भारी उम्मीदों के साथ रिलीज हुई थी और आगे चलकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई. इसने वर्ल्डवाइड और घरेलू, दोनों बॉक्स ऑफ़िस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. इस फिल्म ने उस नींव को मज़बूत किया, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी में से एक बनने वाली थी.