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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस: 25वें दिन 1700 करोड़ी क्लब में एंंट्री, रणवीर सिंह की फिल्म ने चौथे मंडे कमाई से लाया तूफान

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 25 दिन पूरे कर लिए हैं. आज 13 मार्च को धुरंधर 2 ने अपने 26वें दिन यानी चौथे मंडे में प्रवेश कर चुकी है. बीते हफ्ते कमाई में स्लो रहने के बाद चौथे संडे को धुरंधर 2 की कमाई में दोगुना उछाल आया. फिल्म भारत में पहले ही 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्डवाइड फिल्म 1700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. धुरंधर 2 ने 26वें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और फिल्म का कलेक्शन कितना हो चुका है.

आदित्य धर की धमाका करने वाली फिल्म धुरंधर 2 ने 25वें दिन 14.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. चौथे संडे को फिल्म की कमाई में 25.1 फीसदी का उछाल आया है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 1083.80 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का तीन हफ्तों को वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1680 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1276 करोड़ रुपये और ओवरसीज में फिल्म ने 404 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. धुरंधर 2 ने अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई है.

25वें दिन ऑक्यूपेंसी रेट

धुरंधर 2 का 25वें दिन का ऑक्यूपेंसी रेट बताता है कि फिल्म देखने के लिए अभी भी दर्शक थिएटर्स के ओर दौड़ रहे हैं. धुरंधर 2 का 25वें दिन हिंदी में 25 फीसदी, कन्नड़ में 24 फीसदी, मलयालम में 57 फीसदी, तमिल में 49 फीसदी और तेलुगु में 22 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की चौथी फिल्म बन चुकी है. लिस्ट में दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है. धुरंधर 2 के सामने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बस यही तीन फिल्में बची हैं. बता दें, आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और तब से अब तक फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है. फिल्म की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी हैं.