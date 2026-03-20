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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस डे 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार, अब नजर ट्रिपल सेंचुरी पर

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए देखें टोटल कलेक्शन...

Dhurandhar 2
'धुरंधर 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 9:13 PM IST

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हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के बाद दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. आंकड़े लगातार आ रहे हैं और हर गुजरते पल के साथ वे और भी बड़े होते जा रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' शुक्रवार को पूरे भारत में शानदार कलेक्शन कर रही है. आइए एक नजर डालते हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 पर...

'धुरंधर 2' की कहानी एक हाई-स्टेक्स जासूसी और पॉलिटिकल थ्रिलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें असल दुनिया की घटनाओं को काल्पनिक कहानी के साथ मिलाया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्त ऑपरेशन्स और सत्ता संघर्ष के विषय इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं.

'धुरंधर 2' को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. इसकी एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म ने बुकमाय शो जैसे प्लेटफॉर्म पर टिकटों की जबरदस्त डिमांड भी दर्ज की, जो दर्शकों के बीच पूरे देश में फैली दीवानगी का संकेत है.

धुरंधर 2 ने तो अपनी ऑफिशियल रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया था. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने 18 मार्च को पेड प्रीव्यूज से ही जबरदस्त 43 करोड़ रुपये की कमाई की, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड है. फिर पहले दिन, यानी 19 मार्च को, यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म बन गई जिसने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, और 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की.

दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दिन भी धुरंधर-2 का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर-2 ने 20 मार्च रात 9 बजे तक 82.35 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. इन्हीं आंकड़ों के साथ यह भारत में 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. इस तरह इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 227.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. उम्मीद है कि नाइट शो खत्म होने तक यह आंकड़ा 250 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा.

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