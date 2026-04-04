धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16: कमाई में फिर आया उछाल, भारत में 1000 करोड़ से इतनी दूर फिल्म
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16: कमाई में फिर आया उछाल, भारत में 1000 करोड़ से इतनी दूर फिल्म
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता बनने जा रहे हैं, जिनकी फिल्म भारत में 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने जा रही है. रणवीर सिंह यह कारनामा अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म धुरंधर 2 से करने जा रहे हैं. धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर अपना कारनामा दिखा रही है. धुरंधर 2 अपनी रिलीज के 16 दिन पूरे कर चुकी है और ऐसे में जानेंगे कि फिल्म ने 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे कितना कमाया और फिल्म का भारत और वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन हो चुका है.
16वें दिन की कमाई
धुरंधर 2 की कमाई में 15वें दिन 18.1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 17.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसमें हिंदी में 16.50 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 0.10 करोड़ रुपये, मलयालम में 0.05 करोड़ रुपये, तमिल में 0.30 करोड़ रुपये और तेलुगु में 0.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, 16वें दिन फिल्म की कमाई में 27 फीसदी का उछाल आया और फिल्म ने 21.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो फिल्म का 16वें दिन हिंदी में ऑक्यूपेंसी रेट 27 फीसदी, कन्नड़ में 24 फीसदी, मलयालम में 23 फीसदी, तमिल में 29 फीसदी और तेलुगु में भी 26 फीसदी दर्ज हुआ है.
1000 करोड़ के इतनी दूर फिल्म
भारत में धुरंधर 2 तेजी से 1000 करोड़ के माइलस्टोन की ओर बढ़ रही है. धुरंधर 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की पहली 1000 करोड़ी बनने जा रही है. फिलहाल फिल्म ने दो हफ्तों में भारत में 961 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, 16 दिनों में धुरंधर 2 ने 959.3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1148.58 करोड़ रुपये, ओवरसीज में 375 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1523 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर 2 भारत की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और बॉलीवुड की दूसरी. धुरंधर के रास्ते में दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड खड़ा है, जिसे धुरंधर अपने तीसरे हफ्ते में तोड़ने की कोशिश करेगी.
धुरंधर 2 के बारे में
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई का सीक्वल है. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. धुरंधर ने 1300 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था और धुरंधर 2 अभी तक 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पर कर चुकी है.