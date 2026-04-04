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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16: कमाई में फिर आया उछाल, भारत में 1000 करोड़ से इतनी दूर फिल्म

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 ( POSTER )

हैदराबाद: रणवीर सिंह बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता बनने जा रहे हैं, जिनकी फिल्म भारत में 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने जा रही है. रणवीर सिंह यह कारनामा अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म धुरंधर 2 से करने जा रहे हैं. धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर अपना कारनामा दिखा रही है. धुरंधर 2 अपनी रिलीज के 16 दिन पूरे कर चुकी है और ऐसे में जानेंगे कि फिल्म ने 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे कितना कमाया और फिल्म का भारत और वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन हो चुका है. 16वें दिन की कमाई धुरंधर 2 की कमाई में 15वें दिन 18.1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 17.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसमें हिंदी में 16.50 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 0.10 करोड़ रुपये, मलयालम में 0.05 करोड़ रुपये, तमिल में 0.30 करोड़ रुपये और तेलुगु में 0.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, 16वें दिन फिल्म की कमाई में 27 फीसदी का उछाल आया और फिल्म ने 21.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो फिल्म का 16वें दिन हिंदी में ऑक्यूपेंसी रेट 27 फीसदी, कन्नड़ में 24 फीसदी, मलयालम में 23 फीसदी, तमिल में 29 फीसदी और तेलुगु में भी 26 फीसदी दर्ज हुआ है.