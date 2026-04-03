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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15: भारत में 1000 करोड़ से इतनी दूर, वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ का आंकड़ा पार

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 ( POSTER )

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर धमाकेदार फिल्म धुरंधर 2 ने अपनी रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. फिल्म आज अपनी रिलीज के 16वें दिन में चल रही है. इन 15 दिनों में धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई की है. धुरंधर 2 भारत में 900 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म भारत के साथ-साथ ओवरसीज में भी खूब कमा रही है. चलिए जानते हैं. फिल्म धुरंधर 2 ने 15वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया. साथ ही जानेंगे कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी की फिल्म धुरंधर 2 ने दो हफ्तों में वर्ल्डवाइड कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 15वें दिन की कमाई धुरंधर 2 की कमाई में 15वें दिन 18.1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है. सैकनिल्क की माें तो फिल्म ने 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 17.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसमें हिंदी में 16.50 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 0.10 करोड़ रुपये, मलयालम में 0.05 करोड़ रुपये, तमिल में 0.30 करोड़ रुपये और तेलुगु में 0.85 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो फिल्म का 15वें दिन हिंदी में ऑक्यूपेंसी रेट 18 फीसदी, कन्नड़ में 19 फीसदी, मलयालम में 18 फीसदी, तमिल में 19 फीसदी और तेलुगु में भी 19 फीसदी दर्ज हुआ है.