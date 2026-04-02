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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14: कमाई में गिरावट, फिर भी नहीं थमा क्रेज, आंकड़ा 1500 करोड़ के करीब

'धुरंधर 2' ने भारत में 900 करोड़ रु और दुनियाभर में 1,466 करोड़ रु का नेट कलेक्शन कर चुकी है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14
धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' दूसरे हफ्ते में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. 14वें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट के बावजूद, यह जासूसी थ्रिलर फिल्म रुकने वाली नहीं है और भारत में 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर चुकी है, जिससे इसकी ब्लॉकबस्टर होने की स्थिति और मजबूत हो गई है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 14वें दिन 20.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जो 13वें दिन के 27.75 करोड़ रुपये से 27.6 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है. इस गिरावट के बावजूद, दूसरे सप्ताह के पहले दिन के लिए आंकड़े अभी भी मजबूत हैं. फिल्म ने पहले सप्ताह में ही 674.17 करोड़ रुपये कमा लिए थे, जिसके बाद दूसरे सप्ताह में भी स्थिर प्रदर्शन जारी रहा.

9वें दिन 41.75 करोड़ रुपये, 10वें दिन 62.85 करोड़ रुपये, 11वें दिन 68.10 करोड़ रुपये, 12वें दिन 25.30 करोड़ रुपये, 13वें दिन 27.75 करोड़ रुपये और अब 14वें दिन 20.10 करोड़ रुपये. इन आंकड़ों के साथ दूसरे सप्ताह का कुल कलेक्शन 245.85 करोड़ रुपये हो गया है, जो फिल्म की निरंतर गति को दर्शाता है.

नए आंकड़ों के अनुसार, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 920.02 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,101.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. विदेशों में, फिल्म ने 14वें दिन 7.00 करोड़ रुपये का इजाफा किया, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 365.00 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, इसका ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 1,466.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे यह हाल के समय में सबसे अधिक कमाई करने वाली वैश्विक फिल्मों में से एक बन गई है.

धुरंधर 2 का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिन/सप्ताहकलेक्शन (इंडिया नेट)
सप्ताह 1674.17 करोड़ रुपये
दिन 9 (दूसरा शुक्रवार)41.75 करोड़ रुपये
दिन 10 (दूसरा शनिवार)62.85 करोड़ रुपये
दिन 11 (दूसरा रविवार)68.10 करोड़ रुपये
दिन 12 (दूसरा सोमवार)25.30 करोड़ रुपये
दिन 13 (दूसरा मंगलवार)27.75 करोड़ रुपये
दिन 14 (दूसरा बुधवार)201.0 करोड़ रुपये
कुल920.02 करोड़ रुपये

इस फिल्म ने भारत में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसने KGF: चैप्टर 2 (859.70 करोड़ रुपये), RRR (782.20 करोड़ रुपये) और कल्कि 2898 AD (646 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी नज़र बाहुबली 2: द कंक्लूजन (1,030.42 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2: द रूल (1,234.10 करोड़ रुपये) जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने पर है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म जल्द ही इन रिकॉर्डों को चुनौती दे सकती है.

तुलना करें तो, सीक्वल ने अपने पहले भाग धुरंधर से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसने 13 दिनों में 437.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. हालांकि, यह अभी भी पुष्पा 2: द रूल की रफ्तार से थोड़ा पीछे है, जिसने 13 दिनों में 952.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था.

आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस जासूसी थ्रिलर में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त सहित कई दमदार कलाकार हैं. यह सीक्वल अंडरकवर एजेंट हमजा अली मजारी की कहानी को आगे बढ़ाता है और कराची के अंडरवर्ल्ड में उसके उदय के साथ-साथ उसकी बैकग्राउंड को दिखाता है. जबरदस्त एक्शन के कारण यह फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.

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