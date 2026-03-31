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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12: दूसरे सोमवार धड़ाम हुई फिल्म, फिर भी इतिहास रचने की ओर बढ़ी रही मूवी

धुरंधर 2 बहुत जल्द भारत की सबसे कमाऊ फिल्म का टैग अपने नाम करने जा रही है.

Dhurandhar 2 box office collection day 12
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 10:27 AM IST

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हैदराबाद: धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 : रणवीर सिंह स्टारर एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर-2' ने अपनी रिलीज के 12 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 12 दिनों में धुरंधर 2 ने कमाई के ना सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बल्कि कई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी धूल चटाई है. धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म अब भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1400 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. फिल्म ने 12वें दिन कितना कलेक्शन किया है और इससे फिल्म का कुल घरेलू और ग्लोबल कलेक्शन कितना हो गया है, चलिए जानते हैं.

धुरंधर 2 डे 12 कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 62.85 करोड़ रुपये और 11वें दिन 68.10 करोड़ रुपये कमाए थे. 12वें दिन 25 करोड़ रुपये का कारोबा किया है. 12वें दिन फिल्म की कमाई में 62.8 फीसदी की गिरावट आई है. इस तरह भारत में धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 872.17 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1042.23 करोड़ रुपये हो चुका है. ओवरसीज में फिल्म ने 350 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1392.23 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

12वें दिन ऑक्यूपेंसी रेट

12वें दिन हिंदी में धुरंधर 2 का ऑक्यूपेंसी रेट हिंदी में 24 फीसदी, कन्नड़ में 24 फीसदी, मलयालम में 17 फीसदी, तमिल में 19 फीसदी और तेलुगु में 21 फीसदी दर्ज हुआ है. धुरंधर 2 ने कमाई में एक और माइलस्टोन अपने नाम कर लिया है. हिंदी कलेक्शन में धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 (836.09 करोड़ रुपये) को पछाड़ दिया है. इसी के साथ में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

धुरंधर 2 डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (सैकनिल्क के अनुसार)

दिन 0 (बुधवार): ₹43 करोड़

1. गुरुवार: ₹102.55 करोड़

2. शुक्रवार: ₹80.72 करोड़

3. शनिवार: ₹113 करोड़

4. रविवार: ₹114.85 करोड़

5. सोमवार: ₹65 करोड़

6. मंगलवार: ₹56.60 करोड़

7. बुधवार: ₹48.75 करोड़

8. दूसरा गुरुवार: ₹49.70 करोड़

9. दूसरा शुक्रवार: ₹41.75 करोड़

10. दूसरा शनिवार: ₹62.85 करोड़

11. दूसरा रविवार: ₹69.10 करोड़

12 दूसरा सोमवार- ₹25.30 करोड़

कुल नेट कलेक्शन: ₹872.17 करोड़

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