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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10: 'पुष्पा 2' को दी मात, बनी हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे कलेक्शन हिंदी मूवी, जानें अबतक की कुल कमाई

'धुरंधर 2' ( Poster )

हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं. यह हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. जहां रिलीज के नौवें दिन, फिल्म आधिकारिक तौर पर 700 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई, वहीं आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म शनिवार को भी धूम मचा दी. रिलीज के 10वें दिन, इसने कई पुरानी फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा, इन सबके बीच इसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया. 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. मेकर्स के मुताबिक, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भारत में 814 करोड़ रुपये और ओवरसीज पर 274 करोड़ रुपये कमाए. इस शानदार कमाई के साथ आदित्य धर की यह स्पाई थ्रिलर 1000 करोड़ क्लब (पहले हफ्ते) में सबसे तेजी से पहुंचने वाली फिल्म बन गई. 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. दूसरे वीकेंड की शुरुआत ब्लॉकबस्टर अंदाज में होने के साथ ही इसकी कमाई में भारी उछाल देखने को मिला है. सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर-2 ने दूसरे शुक्रवार को 41.75 करोड़ रुपये कमाए.