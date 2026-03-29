'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10: 'पुष्पा 2' को दी मात, बनी हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे कलेक्शन हिंदी मूवी, जानें अबतक की कुल कमाई
'धुरंधर 2' ने दूसरे शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसने भारत में 10वें दिन 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 12:33 PM IST
हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं. यह हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. जहां रिलीज के नौवें दिन, फिल्म आधिकारिक तौर पर 700 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई, वहीं आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म शनिवार को भी धूम मचा दी. रिलीज के 10वें दिन, इसने कई पुरानी फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा, इन सबके बीच इसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया.
'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. मेकर्स के मुताबिक, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भारत में 814 करोड़ रुपये और ओवरसीज पर 274 करोड़ रुपये कमाए. इस शानदार कमाई के साथ आदित्य धर की यह स्पाई थ्रिलर 1000 करोड़ क्लब (पहले हफ्ते) में सबसे तेजी से पहुंचने वाली फिल्म बन गई.
'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. दूसरे वीकेंड की शुरुआत ब्लॉकबस्टर अंदाज में होने के साथ ही इसकी कमाई में भारी उछाल देखने को मिला है. सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर-2 ने दूसरे शुक्रवार को 41.75 करोड़ रुपये कमाए.
अपने दसवें दिन, यानी शनिवार को, फिल्म ने 62.85 करोड़ रुपये की कमाई की और हिंदी सिनेमा में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. 10 दिनों के बाद 'धुरंधर: द रिवेंज' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 918.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
'धुरंधर: द रिवेंज' का नया रिकॉर्ड
इसके साथ ही रणवीर सिंह की अभिनीत फिल्म एक और रिकॉर्ड बना लिया. सैकनिल्क के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए हिंदी सिनेमा में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.
अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के हिंदी वर्शन ने दूसरे शनिवार को 46 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 'धुरंधर 2' के सिर्फ हिंदी वर्शन ने ही दूसरे शनिवार को 58 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि, कुल मिलाकर सभी भाषाओं को मिलाकर देखें तो दूसरे शनिवार के आंकड़ों के मामले में 'पुष्पा 2' को 'धुरंधर 2' पर बढ़त हासिल है, क्योंकि 'पुष्पा 2' ने सभी भाषाओं में 63.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि 'धुरंधर 2' ने 62.85 करोड़ रुपये कमाए हैं.
वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और माधवन जैसे सितारों से सजी यह फिल्म ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, बल्कि विदेशों में भी अपना जलवा बिखेर रही है. सैकनिल्क से मिले डेटा के मुताबिक, 10वें दिन फिल्म ने ओवरसीज पर 29 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जिससे अब तक इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 325.00 करोड़ रुपये हो गया है. 10 दिनों के बाद इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1255.44 करोड़ रुपये हो गया है.