'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: 'जवान' को पछाड़ रणवीर सिंह की फिल्म बनी बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनर
'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर अपने डे 1 कलेक्शन से ही रिकॉर्डधारी फिल्म बन चुकी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 12:52 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. एक्शन और जासूसी पर आधारित यह थ्रिलर फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले दिन के प्रदर्शन से ही इतिहास रच चुकी है.
यह फिल्म धुरंधर का सीक्वल है और पाकिस्तान में काम कर रहे एक गुप्त भारतीय खुफिया एजेंट की कहानी को आगे बढ़ाती है. जासूसी, बदला और राजनीतिक नाटक पर आधारित रोमांचक कथानक के साथ, फिल्म ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया था. 3 घंटे 49 मिनट की लंबी अवधि और ए रेटिंग के बावजूद, दर्शकों ने भारी संख्या में सिनेमाघर का रुख किया.
शानदार पेड प्रीव्यू कलेक्शन
फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सफर आधिकारिक रिलीज से पहले ही शुरू हो गया था. ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, पहले ही दिन (जिसमें पेड प्रीव्यू शो भी शामिल थे) धुरंधर 2 ने भारत में 43.00 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया था. यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक पेड प्रीव्यू कलेक्शन में से एक है. स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग और शुरुआती शो ने फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी को क्लियरली दिखाया है.
डे 1 हिस्टोरिक कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले आधिकारिक दिन (गुरुवार) को भारत में 102.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. यह आंकड़ा देशभर में दिखाए गए 21,728 शो से प्राप्त हुआ. इस कुल कलेक्शन में से, हिंदी ने 99.10 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक कमाई की, तमिल में 1.16 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु का योगदान लगभग 2.12 करोड़ रुपये रहा और मलयालम और कन्नड़ संस्करणों का योगदान क्रमशः 0.09 करोड़ रुपये और 0.08 करोड़ रुपये रहा.
धुरंधर 2 का कुल कलेक्शन
पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई को मिलाकर, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये है. कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन लगभग 172.63 करोड़ रुपये है. ये आंकड़े फिल्म को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग परफॉर्मेंस देने वाली फिल्मों में से एक बनाते हैं.य
वर्ल्डवाइड प्री-सेल्स और ओपनिंग को लेकर उत्साह
रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड बना लिए थे. ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में प्री-सेल्स 250 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. कुछ रिपोर्टों में तो यह आंकड़ा 260-300 करोड़ रुपये के करीब बताया गया है. अकेले भारत में ही प्री-सेल्स लगभग 160 करोड़ रुपये रही, जबकि विदेशी बाजारों से 100 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान मिला.
धुरंधर 2 ने तोड़े ये रिकॉर्ड
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं:
- बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग डे कमाई, जवान (75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया.
- पहले दिन 100 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म.
- भारत में अब तक का सबसे अधिक भुगतान वाला प्रीव्यू कलेक्शन.
- भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की सूची में शामिल हुई.
- एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्मों में से एक.
- किसी भारतीय फिल्म के लिए वर्ल्डवाइड पर पहले दिन की सबसे अधिक कमाई में से एक.
- इसने सालार (92 करोड़ रुपये), कल्कि 2898 एडी (93 करोड़ रुपये) जैसी बड़ी फिल्मों और केजीएफ: चैप्टर 2 (116 करोड़ रुपये) जैसी दिग्गज फिल्मों से भी बेहतर प्रदर्शन किया.
फिल्म के बारे में
धुरंधर 2: द रिवेंज हमजा अली मजारी उर्फ जसकिरत सिंह रंगी की कहानी है, जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अपनी तरक्की के दौरान धोखे और सत्ता संघर्षों का सामना करता है. कहानी में एक्शन, राजनीति और भावनात्मक ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे दमदार कलाकार हैं. इसकी शूटिंग भारत और थाईलैंड में हुई है, जिससे कहानी को एक शानदार विजुअल मिला है.