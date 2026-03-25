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'धुरंधर 2' के आखिरी सीन में दिखा ऑटो ड्राइवर नहीं देख पा रहा फिल्म, कलेजा छलनी कर देगी वजह

'धुरंधर 2' के आखिरी सीन में दिखा ऑटो ड्राइवर नहीं देख पा रहा फिल्म ( POSTER )

हैदराबाद: वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त रणवीर सिंह की धुरंधर 2 छाई हुई है. चारों तरफ इसी फिल्म का शोर है. सोशल मीडिया धुरंधर 2 के अलग-अलग सीन पर बनी रील से भरा हुआ है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म का सभी पर हैंगओवर साफ नजर आ रहा है. दूसरी तरफ धुरंधर 2 कमाई में तेजी से1000 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. फिल्म का एक-एक किरदार दर्शकों को भा रहा है. इस बीच एक किरदार को लेकर बहुत ही भावुक करने वाली बात सामने आई है. फिल्म का आखिरी सीन में जब रणवीर सिंह बतौरा सरदार अपने घर जाते हैं, तो वह अपने घर एक ऑटो से पहुंचते हैं. लेकिन फिल्म में दिखाई दिए यह ऑटो ड्राइवर अभी तक इस फिल्म को नहीं देख पाए हैं, पता हैं क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं.

जी हां, यह बात सुनने में जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन यह ऑटो ड्राइवर अभी तक खुद धुरंधर 2 नहीं देख पाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑटो ड्राइवर ने धुरंधर 2 में करने के बावजूद भी इसे देखा नहीं है. उसने एक इंटरव्यू में बताया है, हां मैंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है. इस फिल्म का टिकट 500 रुपये का है, लेकिन मेरी मंथली सेविंग ही 2500 रुपये की है'. जब ड्राइवर से पूछा गया कि उनके बच्चों ने उन्हें फिल्म में देखने के लिए जिद्द की थी? तो इस पर ड्राइवर ने कहा, हां, बच्चों ने खूब जिद्द की, मैंने कहा कि हम पांच लोग हैं और 2500 रुपये का टिकट आएंगे, मैं उन्हें इंतजार करने के लिए बोला. अब ड्राइवर का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छा चुका है और लोग इमोशनल हो रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस छाई हुई फिल्म

सोशल मीडिया पर इस ड्राइवर के वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग उसके ऑटो बैठकर रील शेयर कर बता रहे हैं कि उन्होंने धुरंधर 2 वाले ऑटो में सवारी की है. धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई है और अपनी रिलीज के 6 दिन पूरे कर चुकी है. इन 6 दिनों में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 1000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है.