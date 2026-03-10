ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' एडवांस बुकिंग: धड़ल्ले से बिक रही रणवीर सिंह की फिल्म की टिकट, 1 बिलियन के साथ BO पर खुलेगा खाता?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर 2 ने 10 मार्च शाम 5 बजे तक भारत में एडवांस सेल्स से 16.74 करोड़ रुपये कमाए हैं. अगर ब्लॉक बुकिंग जोड़ी जाए, तो यह आंकड़ा 22.1 करोड़ रुपये हो जाता है. अभी की रफ्तार को देखते हुए और प्रीव्यू स्क्रीनिंग में अभी दस दिन बाकी होने के कारण, अनुमान है कि धुरंधर: द रिवेंज रिलीज होने तक सिर्फ पेड प्रीव्यू से ही 35 करोड़ रुपये तक कमा सकती है.

हैदराबाद: इंडिया हमजा उर्फ जसप्रीत सिंह रंगी के सफर और उसकी बैक स्टोरी को देखने के लिए फैंस धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं. इसीलिए इसकी टिकट धड़ल्ले से बिक रही हैं. रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज थिएटर में रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. प्रीमियर शो शुरू होने में एक हफ्ता बचा है, और फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर ली है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीक्वल नॉर्थ अमेरिका में 2 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने की राह पर है, जिससे एक पोटेंशियल रिकॉर्ड-ब्रेकिंग ओपनिंग हो सकती है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 ने नॉर्थ अमेरिका में पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक शानदार माइलस्टोन है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकेले नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर ने ही प्री-सेल्स में लगभग 700,000 डॉलर कमाए हैं.

वेंकी बॉक्स ऑफिस के मुताबिक, यूएस और कनाडा में फिल्म की ओपनिंग वीकेंड एडवांस सेल्स अब 2 मिलियन डॉलर के करीब है, जो विदेशी दर्शकों के बीच भारी डिमांड का संकेत दे रही है. इस जबरदस्त मोमेंटम से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रणवीर सिंह की यह एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड के मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

सैकनिल्क के मुताबिक, यह फिल्म कुछ ही दिनों में रणबीर कपूर स्टारर एनिमल के 1.2 मिलियन डॉलर के ओपनिंग-डे एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड को पार कर सकती है. अगर यही रफ्तार जारी रही, तो धुरंधर 2 यूएस में किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग-डे एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म बन सकती है. प्रीमियर शो ने इन नंबरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

प्रीव्यू मिलाकर इंडस्ट्री एनालिस्ट पहले दिन के लिए 850 से 1 बिलियन के बीच नेट कलेक्शन का अनुमान लगा रहे हैं यानी धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग कर सकती है. यह फिल्म 19 मार्च को गुड़ी पड़वा और उगादी के त्योहारों के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है.