ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर: द रिवेंज' एडवांस बुकिंग: रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर ने तोड़ा 'OG' का रिकॉर्ड, पेड प्रीव्यू के लिए की ताबड़तोड़ कमाई

'धुरंधर: द रिवेंज' ( Poster )

हैदराबाद: आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है. 18 मार्च यानी कल फिल्म का पेड प्रीव्यू होगा. वहीं, 19 मार्च को फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा. फिल्म की आगे की कहानी को देखने के लिए टिकट काउंटर पर भारी भीड़ उमड़ रही है. अब तक, फिल्म के पहले दिन के लिए 10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. सैकनिल्क ने भारत में धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट साझा की है. सैकनिल्क के अनुसार, भारत में रणवीर सिंह की फिल्म ने 18 मार्च के पेड प्रीव्यू के लिए 40. 70 (ब्लॉक सीटों के साथ) करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है. वहीं ओपनिंग डे यानी 19 मार्च के लिए एडवांस बुकिंग 29.35 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है, जिसमें 15,000 से ज्यादा शो (ब्लॉक सीटों के साथ) में 6.70 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. इसके साथ ही, 'धुरंधर 2' ने प्रीव्यू शो से सबसे ज्यादा कमाई करके पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'ओजी' की कमाई 25 करोड़ रुपये थी.