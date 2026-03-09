'धुरंधर 2' एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले हो रही मोटी कमाई, तोड़ा पेड प्रीव्यू का रिकॉर्ड, अब OG को पछाड़ना बाकी
धुरंधर 2 की रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 2:30 PM IST
दराबाद: धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मचा रहे हैं. रणवीर सिंह स्टारर इस मोस्ट अवेटेड एक्शन सीक्वल ने रिलीज से पहले ही शानदार शुरुआत कर दी है. हालांकि फिल्म को सिनेमाघरों में आने में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन शुरुआती टिकटों की बिक्री से पता चलता है कि दर्शक इस सीक्वल को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं.
धुरंधर: द रिवेंज नामक यह फिल्म पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर का दूसरा भाग है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह सीक्वल 19 मार्च, 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. फिल्म का पेड प्रीव्यू रिलीज से एक दिन पहले 18 मार्च को शुरू होगा.
सैकनिल्क के अनुसार, भारत में प्रीमियर शो से धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग ने पहले ही 12.29 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म अब तक 2.06 लाख से अधिक टिकट बेच चुकी है. ब्लॉक सीटों को भी शामिल करने पर, प्रीमियर शो के लिए कुल कमाई लगभग 18.1 करोड़ रुपये तक पहुंची है. ये आंकड़े खासतौर से प्रभावशाली हैं क्योंकि फिल्म के प्रीमियर में अभी भी लगभग 9-10 दिन बाकी हैं.
हिंदी वर्जन में कमाई सबसे आगे है. लगभग 1.94 लाख टिकटों की बिक्री से इसने करीब 12.07 करोड़ रुपये कमाए हैं. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बुकिंग फिलहाल कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रिलीज की तारीख नजदीक आने के साथ इन बाजारों में बुकिंग बढ़ सकती है.
विदेशों में कर रही धमाल
विदेशों में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी दिख रही है. अकेले अमेरिका में ही फिल्म के 550 से अधिक सिनेमाघरों में 38,500 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं. अमेरिकी प्रीमियर से कुल कमाई लगभग 618,911 डॉलर तक पहुंच गई है, जो लगभग 5.15 करोड़ रुपये के बराबर है. ये आंकड़े फिल्म की वैश्विक स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाते हैं.
स्त्री 2 का तोड़ा रिकॉर्ड
फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि इसने बॉलीवुड प्रीमियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. पिछला रिकॉर्ड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' के नाम था, जिसने अपने पेड प्रीव्यू शो से लगभग 10 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिर्फ एडवांस बुकिंग के जरिए ही इस आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है.
क्या धुरंधर 2 तोड़ पाएगी ये रिकॉर्ड?
हालांकि, अगला बड़ा लक्ष्य इससे भी कहीं अधिक बड़ा है. भारत में पेड प्रीव्यू का रिकॉर्ड फिलहाल पवन कल्याण अभिनीत फिल्म 'ओजी' के नाम है, जिसने अपने प्रीमियर शो से लगभग 25 करोड़ रुपये कमाए थे. ट्रेड विश्लेषक अब इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या 'धुरंधर 2' प्रीव्यू शो शुरू होने तक इस मुकाम तक पहुंच पाएगी या इसे पार भी कर पाएगी.
पहली फिल्म की अपार लोकप्रियता को देखते हुए इस तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया कोई आश्चर्य की बात नहीं है. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इसने पुष्पा 2: द रूल को भी पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया.
हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने भी फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. यह फिल्म अंडरकवर एजेंट जसकिरत सिंह रंगी, उर्फ हमजा अली मजारी की कहानी को आगे बढ़ाती है. इस सीक्वल में, गैंगस्टर रहमान डकैत की मौत के बाद, कराची के लयारी के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में उनके उदय को दिखाया गया है. रहमान डकैत का किरदार पहली फिल्म में अक्षय खन्ना ने निभाया था.
इस सीक्वल में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, यामी गौतम और सारा अर्जुन सहित कई दमदार कलाकार हैं. ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे त्योहारों के नज़दीक आने के साथ, फिल्म को बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक आदर्श समय मिल गया है.