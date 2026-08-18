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ध्रुव विक्रम ने 'डिफिकल्ट' ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी, बोले- पर्सनली अंदर से बहुत अफेक्ट हुआ हूं

ध्रुव ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने निजी जीवन में चल रही हरकतों के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, मैं यह नहीं कह सकता कि इसका मुझ पर कभी कोई असर नहीं पड़ा. फिर भी, मुझे लगता है कि सच्चाई से जुड़े रहना जरूरी है. खुद को जानो, अपने उसूलों को जानो और अपने प्रियजनों और उन सभी चीजों की पूरी लगन से रक्षा करो जो आपके लिए मायने रखती हैं, या पहले कभी मायने रखती थीं'.

हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन के सनसनीखेज इंटरव्यू ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में अपने पिछले रिश्ते के बारे में खुलकर बताया था. एक्ट्रेस ने अपने उस पुराने रिश्ते पर बात की जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. एक्ट्रेस ने इस रिश्ते में दो साल तक झेले गए नार्सिसिस्टिक एब्यूज को भी याद किया. हालांकि अनुपमा ने अपने इंटरव्यू में कभी ध्रुव का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर काफी चर्चा हुई. अब अनुपमा के बाद एक्टर ध्रुव विक्रम ने चुप्पी तोड़ी है.

उन्होंने आगे कहा, 'जब आप सत्य के साथ जुड़े होते हैं और जब आप जानते हैं कि आपको क्या स्टेबल रखता है, तो आलोचना की भी एक सीमा होती है. आप अकेले ही सब कुछ संभालना सीख जाते हैं. आपकी अपनी दुनिया होती है, आप काम करते हैं, आप अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हैं'.

अनुपमा परमेश्वरन ने क्या कहा था?

इससे पहले एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने नार्सिसिस्ट रिश्ते के बारे में बात करते हुए बताया था, 'जब तक वे आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तब तक वे आपसे इस हद तक जुड़ चुके होते हैं कि शुरुआती कुछ मुलाकातों के बाद ही वे आपको अपने घर ले जाते हैं. आप उनके परिवार से मिलते हैं, उनके साथ दोपहर का भोजन करते हैं और तीन महीने के अंदर ही वे सगाई की बात करने लगते हैं और परिवार पूछने लगता है, आपको कौन सी जगह पसंद है, आप कितने लोगों को चाहते हैं? रिश्ते के तीन महीने बाद... यह इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता'.

एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि उन्हें फिल्म 'ड्रैगन' का प्रचार नहीं करने दिया था और उन्हें सोशल मीडिया पर फिल्म से संबंधित पोस्ट करने की भी अनुमति नहीं थी. अनुपमा ने उनके व्यवहार की तुलना 'अन्नियन' में विक्रम के दोहरे रूप वाले किरदार से की थी.

अनुपमा परमेश्वरन और ध्रुव विक्रम का रिश्ता

अनुपमा अपने पिछले रिश्ते और सोशल मीडिया पर झेली गई चीजों के बारे में खुलकर बोलती रही हैं. वह अक्सर ऐसे पोस्ट करती रहती हैं, जिनसे उनके विवादित रिश्ते की ओर सीधा इशारा जाता है.