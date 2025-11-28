ETV Bharat / entertainment

'इक्कीस' की रिलीज से पहले जारी हुए धर्मेंद्र के खूबसूरत सीन, अभिनेता की कविता ने जीता दिल, दिवंगत एक्टर असरानी भी आए नजर

रिलीज से पहले जारी हुए 'इक्कीस' से धर्मेंद्र के सीन ( Screen Grab )

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी फिल्म इक्कीस की रिलीज से एक महीने पहले ही चल बसे. फिल्म इक्कीस आगामी दिसंबर महीने में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में धर्मेंद्र का भारी-भरकम किरदार है. वेटरन एक्टर के निधन वाले दिन 24 नवंबर को फिल्म इक्कीस से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ था. अब मेकर्स मडोक फिल्म्स ने फिल्म इक्कीस से धर्मेंद्र की झलकियां दिखलाई हैं और फिल्म में उनकी द्वारा लिखी गई कविता भी सुनने को मिल रही है.

मडोक फिल्म्स ने आज 28 नवंबर को यानी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से अगले दिन एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र अपनी लिखी कविता 'अज भी जी करदा, पिंड अपने नू जांवा', बोलते दिख रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'धरम जी सच्चे धरतीपुत्र थे और उनके शब्दों में उस धरती का सार समाया हुआ है, उनकी यह कविता एक तड़प है, एक दिग्गज की दूसरे दिग्गज को श्रद्धांजलि, हमें यह कालजयी कविता देने के लिए धन्यवाद'. वीडियो में आप देखेंगे कि धर्मेंद्र अपने सीन के मुताबिक एक घर में एंटर होते हैं. वहीं, अगले सीन में एक फैमिली धर्मेंद्र का अभिवादन करती नजर आती है, इसमें जयदीप अहलावत भी दिख रहे हैं'.

धर्मेंद्र की कविता...

अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां, तोभे विच वद्द के मझ्हिया नहावाआ...

लाई के दाती पइलिया चो पथे वी लाई आवा, मिट्टियां च खेदना कबाड़ी वाला खेल...