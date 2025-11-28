'इक्कीस' की रिलीज से पहले जारी हुए धर्मेंद्र के खूबसूरत सीन, अभिनेता की कविता ने जीता दिल, दिवंगत एक्टर असरानी भी आए नजर
इक्कीस आगामी 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और इससे पहले मेकर्स ने फिल्म से धर्मेंद्र के खास सीन जारी किये हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 12:03 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी फिल्म इक्कीस की रिलीज से एक महीने पहले ही चल बसे. फिल्म इक्कीस आगामी दिसंबर महीने में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में धर्मेंद्र का भारी-भरकम किरदार है. वेटरन एक्टर के निधन वाले दिन 24 नवंबर को फिल्म इक्कीस से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ था. अब मेकर्स मडोक फिल्म्स ने फिल्म इक्कीस से धर्मेंद्र की झलकियां दिखलाई हैं और फिल्म में उनकी द्वारा लिखी गई कविता भी सुनने को मिल रही है.
मडोक फिल्म्स ने आज 28 नवंबर को यानी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से अगले दिन एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र अपनी लिखी कविता 'अज भी जी करदा, पिंड अपने नू जांवा', बोलते दिख रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'धरम जी सच्चे धरतीपुत्र थे और उनके शब्दों में उस धरती का सार समाया हुआ है, उनकी यह कविता एक तड़प है, एक दिग्गज की दूसरे दिग्गज को श्रद्धांजलि, हमें यह कालजयी कविता देने के लिए धन्यवाद'. वीडियो में आप देखेंगे कि धर्मेंद्र अपने सीन के मुताबिक एक घर में एंटर होते हैं. वहीं, अगले सीन में एक फैमिली धर्मेंद्र का अभिवादन करती नजर आती है, इसमें जयदीप अहलावत भी दिख रहे हैं'.
धर्मेंद्र की कविता...
अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां, तोभे विच वद्द के मझ्हिया नहावाआ...
लाई के दाती पइलिया चो पथे वी लाई आवा, मिट्टियां च खेदना कबाड़ी वाला खेल...
पिंड वाली जिंदगी दा केहदे नाल मेल, पांच दर्रेआवा दा मथा मीठा पानी...
वग्गदी हवा विच गुरुआ दी बानी, औखी है बेबे वाली बुकल चित चो भुलाउनी...हाय नी मां मेरिये माई सदके तेरे जावा...
अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां,...
अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां...
वीडियो में नजर आए दिवंगत एक्टर असरानी
अगले ही सीन में धर्मेंद्र और असरानी को साथ-साथ देखा जा रहा है. बता दें, बीती 20 अक्टूबर को 84 साल 2025 की उम्र में असरानी का निधन हो गया था. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस क्रिसमस डे के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की के रोल में होंगे. फिल्म में धर्मेंद्र 21 वर्षीय युद्ध नायक के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल के किरदार में होंगे. वहीं, जयदीप अहलावत भी फिल्म एक अहम रोल में नजर आने वाले हैं.