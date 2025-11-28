ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र के लिए बेटे सनी-बॉबी ने रखी प्रेयर मीट, पहुंचे कई दिग्गज स्टार्स, हेमा मालिनी ने अलग से कराई पति की शोक सभा

हैदराबाद: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बॉलीवुड हस्तियां जुटीं. अभिनेता ने 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. इस हफ्ते की शुरुआत में दिवंगत अभिनेता के निजी अंतिम संस्कार के बाद गुरुवार शाम को मुंबई में प्रार्थना सभा आयोजित की गई. वहीं, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपने घर पर पति के लिए अलग से शोक सभा करवाई.

बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड के लॉन में देओल परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शीर्षक 'लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन' था और यह शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक चला था. सुपरस्टार शाहरुख खान का परिवार भी इस समारोह में शामिल हुआ, जबकि रेखा, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, सोनू सूद, निमरत कौर, अमीषा पटेल, फरदीन खान, अनु मलिक, सुभाष घई, अब्बास-मस्तान और निर्देशक अनिल शर्मा भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे.

परिवार के सदस्य सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और अभय देओल पूरे समारोह में मौजूद रहे और शोक संतप्त लोगों का अभिवादन करते हुए एक साथ खड़े रहे. फूलों से सजी धर्मेंद्र की एक बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर इस समारोह का भावनात्मक केंद्र बिंदु बनी रही. सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में सनी और बॉबी देओल मेहमानों का अभिवादन करते हुए भावुक नजर आ रहे हैं.

हेमा मालिनी ने कराई शोक सभा

इधर, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियां ईशा और अहाना के साथ अलग से अभिनेता की शोक सभा करवाई, जिसमें भी कई स्टार्स पहुंचे थे. इसमें गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनके बेटे भी पहुंचे थे.



बता दें, कई हफ्तों तक बीमार रहने के बाद धर्मेंद्र का मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर निधन हो गया था. उन्हें इसी महीने की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और निधन से कुछ दिन पहले ही उन्हें छुट्टी मिली थी. अभिनेता का अंतिम संस्कार उनके निधन के दिन ही विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया गया था.



बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने हकीकत (1964), अनुपमा (1966), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), मेरा गांव मेरा देश (1971), शोले (1975), ड्रीम गर्ल (1977), द बर्निंग ट्रेन (1980) जैसी कई बेहतरीन फिल्में दीं. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो आगामी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है.

फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाते नजर आएंगे. धर्मेंद्र 21 वर्षीय युद्ध नायक के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल की भूमिका में होंगे. जयदीप अहलावत भी एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं.