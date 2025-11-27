ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र प्रेयर मीट: कब-कहां होगा 'ही-मैन' का 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' कार्यक्रम, कौन करेगा परफॉर्म, यहां जानें

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में जुहू स्थित उनके घर पर निधन हो गया था.

Dharmendra Prayer Meet
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट (IANS)
दराबाद: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए आज, 27 नवंबर को मुंबई में प्रेयर मीट आयोजित की जा रही है. यह प्रार्थना सभा धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हो रही है. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में जुहू स्थित उनके घर पर कई हफ़्तों तक बीमार रहने के बाद निधन हो गया था. उसी दिन बाद में विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया था.

कब-कहां होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट?

देओल परिवार ने सोशल मीडिया पर एक आमंत्रण पोस्टर के जरिए प्रार्थना सभा का एलान किया. पोस्टर में धर्मेंद्र की बचपन की एक तस्वीर के साथ 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' लिखा है. इसमें आगे लिखा है, 'धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 - 24 नवंबर 2025, 27 नवंबर 2025, शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक, इसके बाद आयोजन स्थल का विवरण दिया गया है, 'सीसाइड लॉन्स, ताज लैंड्स एंड, बांद्रा, मुंबई।, खबरों के मुताबिक, गायक सोनू निगम इस सभा में धर्मेंद्र के कुछ लोकप्रिय गाने गा सकते हैं.

Dharmendra Prayer Meet
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा आज होगी (Image- IANS)

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार उनके निधन के दिन ही कर दिया गया और इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान सहित फिल्म उद्योग के कई बड़े नाम शामिल हुए. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, करीना कपूर, वरुण धवन, अल्लू अरविंद और कई अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

धर्मेंद्र ने हकीकत (1964), अनुपमा (1966), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), मेरा गांव मेरा देश (1971), शोले (1975), ड्रीम गर्ल (1977), द बर्निंग ट्रेन (1980) जैसी फिल्मों में कई शानदार और यादगार अभिनय किए हैं. फैंस अब दिवंगत अभिनेता की आखिरी फिल्म, इक्कीस, जो इसी दिसंबर में रिलीज होने वाली है, में उनकी मौजूदगी का आनंद ले सकते हैं.

फिल्म में अगस्त्य नंदा भी हैं, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. धर्मेंद्र 21 वर्षीय युद्ध नायक के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. जयदीप अहलावत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं.

