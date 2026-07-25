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धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा दिया, सोनाक्षी, प्रियंका समेत कई Celebs का आया रिएक्शन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम फिल्मी हस्तियों के कमेंट आने शुरू हो गए. उन्होंने इसे छात्रों की जीत करार दिया.

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सोनाक्षी सिन्हा (फाइल फोटो) दूसरी तस्वीर- स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल जेन जेड का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रिएक्शन (PTI AND AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली: शबाना आजमी, विजय वर्मा, वीर दास, स्वरा भास्कर और वरुण ग्रोवर समेत कई हस्तियों ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया और इसे नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जीत बताया.

प्रधान ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ते दबाव के बीच शनिवार को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा कि वह पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से परेशान थे.

इंस्टाग्राम पर वाणी कपूर ने लिखा, "हर उस स्टूडेंट के लिए जो कोशिश करता रहा, सवाल करता रहा, और उम्मीद करता रहा… यह पल आपके लिए है." अभिनेत्री शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सराहना की और कहा कि प्रधान का इस्तीफा उनके संघर्ष की दिशा में पहला कदम है. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार की मांग की.

आजमी ने समाचार एजेंसी से कहा, "हमारे युवाओं पर बहुत गर्व है. मैं वास्तव में अभिभूत महसूस कर रही हूं. हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि हमारा संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है."

मंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता विजय वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रधान की एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' के प्रसिद्ध गीत "चन्ना मेरेया" की पंक्तियां - "अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना" - लिखीं.

शिक्षा सुधारों और परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहे छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता में सक्रिय रूप से बोलने वाली कुछ हाई-प्रोफाइल अभिनेताओं में से एक सोनाक्षी सिन्हा ने खबर का जश्न मनाते छात्रों का एक वीडियो साझा किया और लिखा, "भाई क्या कर दिया?"

हास्य कलाकार और लेखक ग्रोवर ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "बधाई हो भारत. कॉकरोच जनता पार्टी, सौरव दास, अभिजीत दीपके, नेहा, अमीन, मनीष और जेन-जेड ने आज राजाओं को झुकने पर मजबूर कर दिया है."

प्रश्नपत्र लीक और नीट समेत परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर 20 जून को जंतर-मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन बाद में कई शहरों में फैल गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा क्षेत्र में अधिक जवाबदेही की मांग की.

इस सप्ताह की शुरुआत में नयी दिल्ली में संसद की ओर मार्च करने वाले छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किए जाने के बाद आंदोलन तेज हो गया था. इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई और कई अभिनेताओं तथा फिल्म निर्माताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया.

वीर दास ने "फ्रेंड्स" कैप्शन के साथ एक तस्वीर साझा की और उसके बाद छात्रों की सराहना करते हुए एक संदेश पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "प्यारे बच्चों, आगे चाहे जो भी हो, आप जीत गए हैं. अब जश्न मनाएं."

अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी ‘डिस्प्ले पिक्चर’ (डीपी) बदली और पोस्ट किया, "डीजी चेंज हो गई!! जेन-जेड को बहुत-बहुत बधाई. यह याद दिलाता है कि 'एकता में बल है, विभाजन में पतन'.

अभिनेत्री सबा आजाद ने पोस्ट किया, "छात्र एकता जिंदाबाद." स्वरा भास्कर ने इस घटनाक्रम को 'छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी जीत' बताया. अभिनेत्री पार्वती तिरुवोथु ने प्रधान के त्याग पत्र का एक स्क्रीनशॉट साझा किया और लिखा, "इस्तीफा दे दिया." अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म निर्माता विक्रमादित्य मोटवाने और ट्विंकल खन्ना ने भी सोशल मीडिया पर प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए पोस्ट साझा किए.

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधान के इस्तीफे की एक पोस्ट शेयर की और तालियों, सनग्लासेस और लव इमोजी के साथ इस खबर पर रिएक्शन दिया. वहीं, नेहा धूपिया ने लिखा, "युवा… यह तिरंगा… आपके हाथ." नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के 'चलो संसद' प्रोटेस्ट मार्च में खुद मौजूद रह चुके रैपर और सिंगर हनुमानकाइंड, ने लिखा, "गर्व करें कि आप सबने इसे कर दिखाया. और आगे भी करते रह सकते हैं. एक-एक कदम करके."

ट्विंकल खन्ना के अलावा मानुषी छिल्लर और फातिमा सना शेख समेत दूसरे स्टार्स ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया और स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनने और एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता पक्का करने के महत्व पर जोर दिया. उनके पोस्ट से यह भावना झलक रही थी कि इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि युवाओं की जीत थी.

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पर कहा, "जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है."

इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की मुख्य मांग थी, जो एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी. इस्तीफे के अलावा, प्रदर्शनकारियों ने NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवज़ा और विरोध करने वाले छात्रों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई न करने की भी मांग की.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, जानें CJP प्रोटेस्ट से लेकर NEET पेपर लीक मामले में कब क्या हुआ

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