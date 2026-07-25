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धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा दिया, सोनाक्षी, प्रियंका समेत कई Celebs का आया रिएक्शन

सोनाक्षी सिन्हा (फाइल फोटो) दूसरी तस्वीर- स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल जेन जेड का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रिएक्शन ( PTI AND AFP )

नई दिल्ली: शबाना आजमी, विजय वर्मा, वीर दास, स्वरा भास्कर और वरुण ग्रोवर समेत कई हस्तियों ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया और इसे नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जीत बताया. प्रधान ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ते दबाव के बीच शनिवार को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा कि वह पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से परेशान थे. इंस्टाग्राम पर वाणी कपूर ने लिखा, "हर उस स्टूडेंट के लिए जो कोशिश करता रहा, सवाल करता रहा, और उम्मीद करता रहा… यह पल आपके लिए है." अभिनेत्री शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सराहना की और कहा कि प्रधान का इस्तीफा उनके संघर्ष की दिशा में पहला कदम है. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार की मांग की. आजमी ने समाचार एजेंसी से कहा, "हमारे युवाओं पर बहुत गर्व है. मैं वास्तव में अभिभूत महसूस कर रही हूं. हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि हमारा संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है." मंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता विजय वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रधान की एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' के प्रसिद्ध गीत "चन्ना मेरेया" की पंक्तियां - "अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना" - लिखीं. शिक्षा सुधारों और परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहे छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता में सक्रिय रूप से बोलने वाली कुछ हाई-प्रोफाइल अभिनेताओं में से एक सोनाक्षी सिन्हा ने खबर का जश्न मनाते छात्रों का एक वीडियो साझा किया और लिखा, "भाई क्या कर दिया?" हास्य कलाकार और लेखक ग्रोवर ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "बधाई हो भारत. कॉकरोच जनता पार्टी, सौरव दास, अभिजीत दीपके, नेहा, अमीन, मनीष और जेन-जेड ने आज राजाओं को झुकने पर मजबूर कर दिया है." प्रश्नपत्र लीक और नीट समेत परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर 20 जून को जंतर-मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन बाद में कई शहरों में फैल गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा क्षेत्र में अधिक जवाबदेही की मांग की. इस सप्ताह की शुरुआत में नयी दिल्ली में संसद की ओर मार्च करने वाले छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किए जाने के बाद आंदोलन तेज हो गया था. इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई और कई अभिनेताओं तथा फिल्म निर्माताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया.