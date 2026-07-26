धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रणवीर शौरी का आया रिएक्शन, बोले- मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक
धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी की प्रतिक्रिया सामने आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, 25 जुलाई को कई मशहूर हस्तियों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. यह प्रतिक्रियाएं 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP), सोनम वांगचुक और विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में हैं, जहां बहुत से लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, वहीं एक्टर रणवीर शौरी ने प्रधान के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति पर अपना नजरिया भी पेश किया है.
अभिजीत दिपके और सौरव दास की अगुवाई वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में 36 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया. प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही, रणवीर शौरी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर हैरानी जाहिर करते हुए एक GIF के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'और एक ही झटके में मोदी सरकार न तो अपने किसी दुश्मन को अपना बना पाई, और न ही अपने बहुत से समर्थकों को खुश रख पाई. मास्टर स्ट्रोक.'
And in one swift move the Modi govt has managed to win over none of its enemies, and disenchant a lot of its supporters. #masterstroke— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 25, 2026
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जब प्रधान से पूछा गया कि क्या उन्हें नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो शोरी ने साफ किया कि उन्हें लगता है कि इस्तीफा जरूरी था, लेकिन यह प्रदर्शन के बढ़ने से पहले ही हो जाना चाहिए था. उन्होंने ट्वीट किया, 'हां, लेकिन ऐसा तब करना चाहिए था जब सड़कों पर हालात इतने खराब नहीं हुए थे. अब ऐसा लगता है कि समर्थकों की बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि सड़कों पर मौजूद 'कॉकरोच' की बात सुनी जाएगी.'
Yes, but should have done it before the streets were held hostage. Now it seems supporters will not be heard, but “cockroaches” on streets will! 🤷🏽♂️ https://t.co/OGwcUXxkO8— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 25, 2026
एक यूजर ने लिखा, 'क्या सब कुछ हमेशा समर्थकों और वोट बैंक के बारे में ही होता है? अपनी गलती मानना कायरता नहीं है. प्रधान को तो बहुत पहले ही अपनी मर्जी से इस्तीफा दे देना चाहिए था.' इस एक्टर ने कहा, 'प्रदर्शन से पहले इस्तीफा = सही काम/समर्थकों की बात मानना. प्रदर्शन के बाद इस्तीफा = कायरता/विरोधियों के आगे झुकना. सरकार ने इस मामले को बहुत ही घटिया तरीके से संभाला है. कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए जाएंगे, और इस सरकार का बचाव करने से पहले मैं दोबारा सोचूंगा.'
Resignation before protests = Righteousness/Listening to supporters— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 26, 2026
Resignation after protests = Cowardice/Giving in to haters
The handling of this matter by the govt has been a complete shit show!
Some posts will be deleted, and will think twice before defending this govt… https://t.co/W9yZTPQndd
बता दें, सीजेपी नेताओं के साथ बातचीत के बाद, केंद्र सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने और नीट (NEET) विवाद से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमत हो गई. मांगें मान लिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर चल रहे धरने को खत्म कर दिया है.