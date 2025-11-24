धर्मेंद्र की वो कविता, जिसमें 'ही-मैन' ने 1 लाइन में ही समझा दिया था जीवन का पूरा सार
धर्मेंद्र अपने फॉर्म हाउस में बैठकर कविताएं लिखते थे और वहीं कैमरे में रिकॉर्ड कर अपने फैंस संग शेयर करते थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: धर्मेंद्र आज 24 नवंबर को अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू छोड़ गए हैं. आज 24 नवंबर को हिंदी सिनेमा का यह ही-मैन आज दुनिया को हंसते-हंसते अलविदा कह गया. धर्मेंद्र के जीवन में गम नाम की कोई चीज नहीं थी. एक्टर ने पूरी जिंदगी मस्तमौला अंदाज में जी और लोगों को भी सलाह दी कि जिंंदगी खुश होने का नाम है. धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जिंदादिली इंसान थे. धर्मेंद्र एक एक्टर होने के साथ-साथ एक शानदार कलमकार भी थे. वह अपने फार्म हाउस पर कविताएं लिखते हैं और फिर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर अपने फैंस के साथ शेयर किया करते थे. धर्मेंद्र ने अपनी इस कविता में जिंदगी का पूरा सार बस एक लाइन में समझा दिया था.
धर्मेंद्र और उनकी कविता
अपनी इस कविता में धर्मेंद्र ने कहा था, 'दोस्तों सबकुछ पाकर भी हासिल-ए-जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहां जाएंगे, कौन ले जाएगा, बहरहाल, आप सभी को प्यार.' धर्मेंद्र ने अपनी इस कविता से जिंदगी के सार को एक लाइन में समझाने काम किया था. उनकी इस कविता से अर्थ है कि लाइफ में कितना ही कुछ पा लो, हासिल कर लो, फिर भी खालीपन है कि जाता नहीं, अंत में सबको जाना है, लेकिन कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं, कौन लाएगा, ये भी नहीं पता'.
धर्मेंद्र के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक नहीं बल्कि ढेरों ऐसी कविता हैं, जो लोगों को जीने का तरीका सिखाती हैं और उन्हें दुख से दूर करने का काम करती हैं. धर्मेंद्र के बारे में सब जानते हैं कि वह कितने खुशमिजाज और मस्तमौला इंसान थे और एक्टर की यह जिंदादिली उनकी फिल्मों में भी दिखती थी.
दोनों फैमिली पर लुटाया खूब प्यार
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की जितनी तारीफ की जाए, उतनी ही कम है. एक्टर ने दो शादियां रचाईं और इन दो शादियों से उन्हें दो बेटे और चार बेटियां हुईं, लेकिन ताउम्र एक्टर ने अपनी दोनों फैमिली को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था. एक्टर को पहली पत्नी प्रकाश कौर से चार बच्चे, सनी, बॉबी, अजीता, विजेता हुए और हेमा मालिनी (दूसरी पत्नी) से दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुईं.
एक्टर ने अपनी दोनों फैमिली को भले ही अलग-अलग रखा, लेकिन उन्हें मरते दम तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी. उन्होंने प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों पत्नियों के साथ ऐसा संतुलन कायम किया था कि कभी भी कोई शिकायत ना आई. धर्मेंद्र हमेशा से कहते रहे थे कि वह प्यार बांटने और प्यार लेने दुनिया में आए हैं और उन्होंने अपनी इस बात को मरते दम तक कायम रखा था.