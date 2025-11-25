ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के सेट से तस्वीरें वायरल, चाय की टपरी पर बैठे दिखे 'ही-मैन'

हैदराबाद: धर्मेंद्र अपने करियर की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गये. एक्टर का बीती 24 नवंबर को 89 की उम्र में निधन हो गया. आज से ठीक एक महीने बाद एक्टर की फिल्म इक्कीस रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में एक्टर एक खास रोल प्ले करने वाले हैं. यह एक वार बेस्ड फिल्म है, जो भारतीय सैनिक की वीरता और शहादत पर आधारित है. इस फिल्म के सेट से अब धर्मेंद्र की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों को धर्मेंद्र के को-स्टार जयदीप अहलावत ने उनके निधन पर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

जयदीप अहलावत ने आज 25 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'कुछ नहीं ऐसा जो कह पाऊंगा, बस इतना कि आपने जो प्यार दिया मुझे उन थोड़े दिनों में, मैं वो उम्र भर याद रखूंगा सर, आप बहुत याद आएंगे, यह दुनिया आपको मिस करेगी जट यमला पगला दीवाना, ओम शांति'. जयदीप ने भारी मन से धर्मेंद्र को श्रद्धाजंलि दी है और साथ ही फिल्म इक्कीस के सेट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयदीप शूटिंग लोकेशन पर धर्मेंद्र के पास चाय की टपरी पर उनके पैरों में बैठे हुए हैं. ये तस्वीरें फिल्म 'इक्कीस' के सेट की हैं.

फिल्म में क्या होगा धर्मेंद्र का रोल?

इक्कीस भारतीय शहीद और परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी पर बनी फिल्म है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी दे दी थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ही अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले करेंगे. अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल थे और यह रोल धर्मेंद्र करते नजर आएंगे. धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल के रोल में आखिरी बार नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र के निधन वाले दिन फिल्म इक्कीस से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ था. इस फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम रोल में होंगे और धर्मेंद्र के साथ-साथ एक्टर का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला था.