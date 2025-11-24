धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन', देश में शोक की लहर
धर्मेंद्र की हाल ही में मौत की अफवाह फैली थी, जिससे पूरा परिवार नाराज हो गया था. आज एक्टर ने अलविदा कह दिया.
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. आईएएनएस के अनुसार आज एक्टर का निधन हो गया है. आज एक्टर के घर एक एंबुलेंस पहुंची थी, जिसके बाद से उनके फैंस को एक बार फिर टेंशन होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले एक्टर की मौत की अफवाह फैली थी, जिससे पूरा देश सदमे में आ चुका था, लेकिन अब धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर का निधन उनके 90वें बर्थडे से पहले हुआ है. वह आगामी 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे.
पहले उड़ी थी मौत की अफवाह
बता दें, हाल ही में एक्टर की तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां वह 11 दिनों तक आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और इस बीच एक्टर के निधन की अफवाह भी फैली थी, जिस पर दिग्गज अभिनेता का पूरा परिवार गुस्सा गया था. वहीं, अस्पताल से एक्टर की वीडियो भी रिलीज हुई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. इस वीडियो में धर्मेंद्र अस्पताल के बेड पर थे और उनके चारो उनकी फैमिली (पत्नी प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल और दोनों बेटियां) मौजूद थी.
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
आज 24 नवंबर को धर्मेंद्र का फिल्म इक्कीस से फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया था. इस फिल्म में वह लीड एक्टर अगस्त्य नंदा के पिता के किरदार में नजर आने वाले हैं. यह धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म होगी, जो आगामी 25 दिसंबर को 2025 को रिलीज होगी.
धर्मेंद्र की शानदार फिल्में
धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में आई मिलन की बेला, पूजा के फूल, हकीकत, बाजी, सत्याकाम, आया सावन झूम के, राजा जानी, लॉफर, चुपके-चुपके, चरस, ड्रीम गर्ल, धर्म वीर, गजब, मेरा गांव मेरा देश और अपने शामिल हैं.