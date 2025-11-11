ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, लंबी बीमारी के बाद दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. मंगलवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली.

Dharmendra
धर्मेंद्र (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 8:52 AM IST

मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज मंगलवार 11 नवंबर सुबह निधन हो गया. बता दें, धर्मेंद्र को सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एक हफ्ते पहले वे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं. हालांकि उस समय, उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया को बताया था कि वह ठीक हैं. वहीं, बीती रात धर्मेंद्र का पूरा परिवार अस्पताल में उमड़ा था और शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारे एक्टर को देखने अस्पताल गये थे.

इस महीने की शुरुआत में, 1 नवंबर को, उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी और सोमवार 10 नवंबर को, धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर फिर से सामने आई.

यह खबर धर्मेंद्र के उसी अस्पताल में रेगुलर टेस्ट के लिए जाने के ठीक एक हफ्ते बाद आई. उस समय, हेमा मालिनी ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफरों से बात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि उनके पति स्वस्थ हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए 'ठीक है' का इशारा किया था, यहां तक कि उनकी चिंता के लिए आभार व्यक्त करते हुए हाथ भी जोड़े थे.

हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड धर्मेंद्र के नाम है. उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था. उन्हें पहली बार 1960 के दशक के मध्य में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आये दिन बहार के जैसी फिल्मों से लोकप्रियता मिली.

