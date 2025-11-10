फिर बिगड़ी धर्मेंद्र की तबीयत, वेंटिलेटर सपोर्ट पर बॉलीवुड के 'ही-मैन', फैंस कर रहे दुआ
बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है. खबर है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.
मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की एक बार फिर तबीयत खराब हुई है. खबर है कि वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शोले अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया.
8 दिसंबर, 2025 को यह दिग्गज अभिनेता 90 वर्ष के हो जाएंगे. 31 अक्टूबर को, खबर आई कि भारतीय सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कहा जा रहा है कि उनकी रेलगुलर चेकअप की जा रही है.
आईएएनएस के करीबी सूत्रों के अनुसार, 31 अक्टूबर को अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में टॉप डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है. उनकी बीमारी का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है. हालांकि, उस समय सूत्रों ने बताया कि अभिनेता रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और तब से कई टेस्ट के लिए वहीं रह रहे थे. वहीं, वेंटिलेटर की खबर मिलते ही, फैंस धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
हाल ही में एक इंटरव्यू में धर्मेन्द्र के सबसे छोटे बेटे-एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि उनके पिता अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ मुंबई के पास खंडाला स्थित अपने फार्महाउस में रहते हैं. बता दें, धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और वर्कआउट वीडियो शेयर करते रहते हैं.
कुछ दिन पहले, उन्होंने अपने फिजियोथेरेपी सेशन का एक वीडियो शेयर किया था और अपने फिटनेस की झलक दिखाई थी. उन्होंने क्लिप के साथ लिखा, 'दोस्तों, आपकी शुभकामनाओं और उनके आशीर्वाद से, मैं फिट और स्वस्थ रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, योग, व्यायाम और अब फिजियोथेरेपी.'