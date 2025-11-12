बीच सड़क फूट-फूटकर रोया धर्मेंद्र का बूढ़ा फैन, हाथ में 'ही-मैन' का पोस्टर, लिखा- ओह गॉड प्लीज...
इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे. खबर में देखिए वीडियो.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 12:15 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र खुद में एक सिनेमा हैं. उनका 6 दशक से भी लंबा फिल्मी करियर बताता है कि वह कितने बड़े स्टार हैं. इस 60 साल के लंबे फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने फैंस से इतना प्यार कमाया है कि आज एक्टर खुद को अपने फैंस की ही अमानत बताते हैं. धर्मेंद्र अपने कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वह आज जो कुछ भी हैं, अपने फैंस की बदौलत ही हैं.
अब एक्टर के एक ऐसे फैन का वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद किसी की भी आंखों में आसूं आ जाएंगे. हाल ही में 89 साल के धर्मेंद्र तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे और आज 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं. धर्मेंद्र के फैंस के लिए यह एक बड़ी गुडन्यूज से कम नहीं है, क्योंकि बीते दिन ही एक्टर की मौत की अफवाह फैली थी. इस बीच धर्मेंद्र का एक बूढ़ा फैन सड़क पर उनका पोस्टर हाथ में लेते हुए रोता नजर आ रहा है.
धर्मेंद्र का यह फैन अपने चहेते स्टार की सलामती कि दुआ कर रहा है और हाथ में पोस्टर लिए बच्चों की तरह फफक-फफक कर रो रहा है. सड़क पर खाकी कपड़े पहने खड़े इस फैन के हाथ में धर्मेंद्र की तस्वीर का पोस्टर है, जिस पर लिखा है, 'ओह गॉड, प्लीज.. धर्म जी जल्द ठीक हो जाइए'. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की आंखों से भी पानी आने लगा. धर्मेंद्र के इस जबरा फैन को रोता हुआ देखने के बाद कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने क्राइंग इमोजी शेयर किए हैं'.
कई यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी तो कईयों ने हाथ जोड़ने के इमोजी शेयर किए हैं. वहीं, कईयों ने कहा है कि यह हैं धर्मेंद्र के असली फैन. इस वीडियो पर लाइक की झड़ी लग गई है. कुछेक ने बताया है कि धर्मेंद्र अब ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. बता दें, बीते 11 दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज 12 नवंबर को उनकी छुट्टी कर घर भेज दिया गया है और दिग्गज अभिनेता घर पर आराम फरमा रहे हैं.