'शोले' से 'सत्यकाम' तक: धर्मेंद्र की 10 फिल्में, 10 किरदार, आपका फेवरेट कौन?

3. शोले (1975): वीरू: हास्य, रोमांस और बहादुरी का अनूठा चेहरा अगर शोले के सिनेमा-लैंडस्केप को देखा जाए, तो वीरू उसकी धड़कन जैसा लगता है. बसंती के लिए जीवंत रोमांस, जय के लिए गहरी दोस्ती, गांववालों के लिए खरा साहस,और दर्शकों के लिए यादगार डायलॉग्स. वीरू वह किरदार है, जो कभी पुराना नहीं होता,क्योंकि उसकी आत्मा बहुत मानवीय है.

2. चुपके चुपके (1975): बुद्धिमत्ता और हास्य का परफेक्ट मेल आज की कॉमेडी अक्सर शोर और ओवरएक्टिंग पर टिकी होती है. लेकिन,धर्मेंद्र ने इस फिल्म के जरिए कॉमेडी को एक क्लास और सौम्यता दी. शब्दों का खेल, भाषा-बुद्धि,मासूम-शरारत भरा चार्म,हास्य के पीछे छिपी एक सुसंस्कृत, बारीक मौजूदगी. यह फिल्म बताती है कि धर्मेंद्र सिर्फ बॉलीवुड के 'ही-मैन' नहीं,वह इंटेलिजेंट इंटरटेनर भी थे.

1. अनुपमा (1966): मौन की भाषा समझने वाला प्रेमी बासु भट्टाचार्य की यह फिल्म धर्मेंद्र के करियर का वह मोड़ थी, जहां उन्होंने साबित किया कि एक ‘हैंडसम हीरो’ भी अद्भुत संवेदनशील अभिनेता हो सकता है. कम संवाद,गहरी अभिव्यक्ति,शर्मीले प्रेम की सूक्ष्मता,शांत, संयत, लगभग कवितामय अभिनय. यह भूमिका बताती है कि धर्मेंद्र की सबसे बड़ी ताकत उनके चेहरे की वह नर्म रोशनी थी, जो शब्दों से ज्यादा असर करती थी.

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा में बहुत से सुपरस्टार आए,कुछ मुकाम पर टिके रहे, कुछ याद रह गए,कुछ बिसरा दिए गए.लेकिन धर्मेंद्र इन सभी श्रेणियों से आगे निकलने वाले कलाकार थे. वह स्टार भी थे, आइकन भी, और साथ ही ऐसे अभिनेता, जिनके प्रदर्शन में एक ऐसी नैसर्गिकता थी, जो आज के दर्शकों को शायद ही दोबारा देखने को मिल पाए. उनकी खूबसूरती ने उन्हें चर्चा में रखा,उनके संवादों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया,लेकिन उनके अभिनय की सादगी, कोमलता और भावनात्मक गहराई ने उन्हें वह स्थान दिया, जिसे वक्त मिटा नहीं सकता.आइए, धर्मेंद्र की 10 सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं के जरिए उनकी कला, उनके व्यक्तित्व और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव को समझने का एक प्रयास करते हैं.

4. बंदिनी (1963): धर्मेंद्र का शांत और सौम्य अवतार

यह वह दौर था, जब हिंदी सिनेमा में अभिनय का मापदंड बिमल राय द्वारा सेट किया जा रहा था. धर्मेंद्र ने इस माहौल से सीखकर अपनी स्क्रीन-प्रेजेंस को एक खास ठहराव दे दिया. ईमानदार, पारदर्शी अभिनय, प्रेम और कर्तव्य के बीच सरल संघर्ष, चेहरे से भावों की अनकही भाषा, यह फिल्म एक ‘सुपरस्टार’ की नहीं, एक 'अभिनेता' का अवतार थी.

5. मेरा गांव मेरा देश (1971): देसी हीरोइज्म की परिभाषा

यह फिल्म धर्मेंद्र को 'देसी एक्शन हीरो' का दर्जा देती है. उनका संघर्ष, उनका रूप, उनका देशी स्वैग, सब मिलकर एक नया हीरो रचते हैं. ग्रामीण भारत की धड़कन जैसा लालित्य,एक्शन में जज्बा और भाव,पत्थर-सरीखी मर्दानगी, लेकिन दिल का गहरा दर्द. इस फिल्म में आने वाले 'एंग्री-यंग-मैन' युग की आहट साफ सुनाई देती है.

6. सत्यकाम (1969): उनके जीवन का संभवत: सर्वोच्च अभिनय

आमतौर पर गंभीर फिल्में लोकप्रियता के शोर में दब जाती हैं, लेकिन सत्यकाम वह चुप्पी है, जो धर्मेंद्र के सबसे महान अभिनय को अपने अंदर छिपाए बैठी है. नैतिक संघर्ष का यथार्थवादी चित्रण, ईमान और प्रेम के बीच बिखरता आदमी, डायलॉग डिलीवरी में दर्द की थरथराहट. कई आलोचक मानते हैं कि यह धर्मेंद्र की कैरियर बेस्ट एक्टिंग वाली फिल्म है.

7. काजल (1965): इमोशनल ग्लैमरस हीरो

यह फिल्म धर्मेंद्र की आंखों में छिपे भावों की ताकत दर्शाती है. संतुलित रोमांस, अंतर्मुखी संवेदनशीलता, चेहरे पर भावों की पारदर्शी छाया, वे यहां सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखते, बल्कि सुंदर अभिनय भी करते हुए दिखते हैं.

8. यकीन (1969): डबल रोल की बारीकियां

डबल रोल कई साइट्स पर गिमिक बन जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे किरदारों की भिन्नता से निभाया. दोनों किरदारों की एनर्जी बिल्कु अलग, बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल, स्टाइल, तनाव और रिद्म का संतुलन. यह फिल्म उनके वर्सैलिटी का प्रमाण-पत्र है.

9. सीता और गीता (1972): सहायक हीरो, मगर तब भी सम्पूर्ण कलाकार

यह हेमा मालिनी की फिल्म थी, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी उपस्थिति से हर फ्रेम को चार्मिंग बना दिया. सादगी भरा रोमांस, स्क्रीन के सौंदर्य और लय में पूरा-पूरा योगदान, सहज, बिना जद्दोजहद का सहज अभिनय. वे चमकते हैं, पर ओवरशाइन नहीं करते और यही उनकी महानता है.

10. पत्थर के फूल (1991):परिपक्वता का संतुलन

यह भूमिका दिखाती है कि बढ़ती उम्र के साथ धर्मेंद्र ने अपने अभिनय-पैलेट का विस्तार कैसे किया. पिता की भावनाएं और करुणा, पेशे की कठोरता, संयत डायलॉग और गरिमामय व्यक्तित्व. यह फिल्म साबित करती है कि धर्मेंद्र सिर्फ युवा हीरो नहीं,पूरे जीवन के कलाकार थे.

धर्मेंद्र: एक पूरे युग का प्रतिनिधि

इन दस फिल्मों में धर्मेंद्र रोमांटिक हैं, संवेदनशील हैं, हास्य से भरे हुए हैं, देसी भी और नैतिक रूप से गंभीर भी हैं. उनके अभिनय में कोई छलावा नहीं था.वह अभिनय करते नहीं दिखते थे, बल्कि अपने किरदार में मौजूद दिखाई देते थे. आज का सिनेमा तकनीक से आगे बढ़ चुका है,लेकिन धर्मेंद्र का जादू मानवीयता से बना था और यही कारण है कि वह कभी फीके नहीं पड़ेंगे.