धर्मेंद्र की ये है आखिरी फिल्म, इस दिन होगी रिलीज, जानें क्या होगा मूवी में 'ही-मैन' का रोल

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म आज से ठीक एक महीने बाद रिलीज होने जा रही है और इसमें वह एक बड़े रोल में दिखेंगे.

Dharmendra last film Ikkis
धर्मेंद की ये है आखिरी फिल्म (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था, आज 24 नंवबर को दुनिया को अलविदा कह गयें. धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर के निधन पर पूरा देश सदमे में है और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है. धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और उनकी अंतिम विदाई पर पूरा बॉलीवुड उमड़ा. धर्मेंद्र अब बस हमारी यादों में बस चुके हैं और उनकी फिल्में, उनका मस्तमौला अंदाज और उनका शायराना अंदाज रह रहकर आंखों के सामने आ रहा है. धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखने के लिए उनकी फिल्म दिसंबर में रिलीज होने जा रही है. बीते साल 2024 में वह फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया में दिखे और अब उनकी आखिरी फिल्म के बारे में जानते हैं कि वो कब रिलीज होगी और एक्टर का उसमें क्या रोल होगा.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

आज 24 नवंबर को उनके निधन वाले दिन उनकी आखिरी फिल्म से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ था. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो कि एक भारतीय शहीद और परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी पर बनी फिल्म है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ही अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले करेंगे. अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल थे और यह रोल धर्मेंद्र करते नजर आएंगे. अब धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल के रोल में आखिरी बार नजर आने वाले हैं. आज 24 नवंबर को उनकी आखिरी फिल्म से उनका फर्स्ट लुक जारी हुआ था. शहीद अरुण खेत्रपाल के पूर परिवार ने फौज में जाकर देश का रक्षा की थी.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म से आए फर्स्ट लुक में धर्मेंद्र काफी इंटेंस लुक में दिख रहे हैं. इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म इक्कीस दिनेश विजान के मडोक फिल्म्स बैनर तले बनी है.

